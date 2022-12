Coronel: Leek 'tijd om te gaan', maar vechtersmentaliteit Hamilton is terug

2022 is het eerste jaar in de Formule 1-carrière van Lewis Hamilton geweest waarin hij geen overwinning heeft bijgeschreven. De Mercedes-coureur reed weliswaar negen keer naar het podium, maar mocht de hoogste trede geen enkele keer betreden en dat in tegenstelling tot zijn jongere teamgenoot George Russell.

"Ja oké, maar we weten ook hoe", reageert Tom Coronel in gesprek met Motorsport.com. "Je moet er zijn als andere mensen fouten maken en je moet ook het moment pakken als teams het laten afweten, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat was bij Russell het geval. In Brazilië zat Red Bull er vanaf het begin gewoon naast met de afstelling. Door die sprintrace konden ze de set-up niet meer veranderen. Maar dat is wel het verhaal, anders had Mercedes natuurlijk nooit die race gewonnen en Russell ook niet."

In het kampioenschap is Hamilton eveneens achter Russell geëindigd, al heeft dat veel met de eerste seizoenshelft te maken. Niet alleen experimenteerde Hamilton toen met de W13, ook hobbelde hij persoonlijk achter de feiten aan. "Aan het begin van het seizoen had ik zoiets van 'it's time to go'. Dat dacht ik echt." Hamilton leek de motivatie enigszins te missen, al stelt Coronel dat het effect van Abu Dhabi 2021 niet onderschat mag worden. "Ik weet niet eens of het zozeer de motivatie was. De dreun die je na vorig jaar oploopt als sportman, daar kom je natuurlijk niet zomaar overheen. Dat knaagt in je hoofd en daar heb je slapeloze nachten van. Dat heeft iedereen, ongeacht hoe zo'n grote sportman je bent. Daardoor is het volgens mij niet zozeer de motivatie bij Hamilton geweest, maar wel de baalfactor. Dat werd natuurlijk alleen nog maar erger toen Mercedes de plank volledig had misgeslagen met de nieuwe auto en duidelijk werd dat 2022 ook niet zijn jaar zou worden."

Gaandeweg het jaar is de knop in mentaal opzicht omgegaan. Toto Wolff erkende dat tijdens het slotweekend in Abu Dhabi en ook Coronel zag een verandering bij Hamilton. "Lewis miste de positiviteit in die eerste maanden, maar dat is gaandeweg wel weer teruggekomen - eigenlijk vanaf Barcelona beetje bij beetje. Toen zag ik hem weer bijten, eigenlijk zoals we van hem gewend zijn. Aan het einde van het seizoen was hij echt wel weer sterk. Ik bedoel: Russell heeft inderdaad de enige zege van Mercedes gepakt dit jaar, maar als je kijkt naar hoe hij het jaar eindigde, dan had Hamilton die overwinning ook wel verdiend. Ik moet zeggen: aan het einde van het jaar heeft Lewis echt goed gereden en ook laten zien dat de vechtersmentaliteit terug is, zeker richting volgend jaar."

