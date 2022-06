Hoewel Mercedes in het begin van het F1-seizoen achter de feiten aanliep, begint het Duits merk beetje bij beetje de W13 onder de knie te krijgen. Het Britse raceteam worstelt vooral met bouncing, waarbij de wagen het asfalt veel raakt. Dit heeft tot fysieke klachten geleid bij Lewis Hamilton en George Russell. Al meermaals heeft teambaas Toto Wolff laten weten dat het niet verantwoord is op deze manier en drong bij de FIA aan op verandering. Desondanks denkt Tom Coronel dat Mercedes zich prima kan herstellen.

"Eerst begint het geklaag", zegt Coronel in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Mercedes is wel een team dat de stappen kan maken. Ze hebben de mensen, de slimheid en de centjes. Ze moeten wel in de buurt kunnen komen. Maar ze hebben voor een bepaalde filosofie gekozen met die smalle sidepods. Daar willen ze op voortborduren. Ze proeven potentie, maar die is er nog niet. Ik hoop dat ze er bijkomen. Als twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee heen. Dan krijgen we meer mensen die vooraan kunnen rijden. Want een Russell en een Lewis moeten op z'n minst mee kunnen vechten om het kampioenschap. Het geklaag ten opzichte van de FIA, dus zo'n politiek dingetje, dat voelt niet positief. Ik hoop in ieder geval wel dat ze er snel bij komen. Dan kunnen we snel fellere en vettere races gaan zien."

Hamilton reed op het Circuit Gilles Villeneuve een uitstekende Grand Prix. De Brit knokte zich na 70 rondjes racen naar de derde plek en zijn tweede podium van 2022. Ferrari-coureur Charles Leclerc startte de race na een gridstraf vanwege nieuwe motoronderdelen als negentiende. De Monegask mikte tijdens de wedstrijd in eerste instantie op de vierde plek, maar kwam uiteindelijk als vijfde aan de finish. Hij werd door de F1-kijkers wel uitgeroepen tot Driver of the Day, maar is Coronel het er niet mee eens.

"Voor mij was Lewis de Driver of the Day. Je ziet dat hij zich weer aan het herpakken is en dat hij handig en slim was. Je zag hem echt met de auto vechten. Dat vind ik gaaf om te zien. Je moet een Formule 1-auto zien bewegen. Dat zie je bij Lewis", vervolgt de TCR-coureur. "Hij stapte natuurlijk als een klagend oud mannetje uit in Baku, maar zo fit, fel en jong kwam die nu uit de auto. Hij stond helemaal strak. Dat vind ik gaaf om te zien. Maar Leclerc? Kom op nou zeg. Hij werd vijfde van achteren. Met die auto had hij na het uitvallen van Perez gewoon derde moeten zijn. Klaar. Hij had verder naar voren moeten zitten. Ik vond het niet heel bijzonder."

Bekijk het hele interview met Tom Coronel in onderstaande video