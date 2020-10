Coronel: Red Bull moet met goed plan komen om Verstappen te behouden

"Dit is wel echt shocking news", begint Coronel het gesprek. En dat is het zeker. "Vanuit Red Bull gezien waren ze nog niet eens getrouwd. Het was een soort van verloving en ze wilden nog gaan trouwen. Eigenlijk voor het altaar zeggen ze nu vanuit Honda 'nee, we gaan toch maar niet trouwen'. Dat is een beetje het gevoel bij Red Bull. Aan het eind van de rit hebben ze maar drie jaren met het Red Bull Racing samengewerkt, dat was natuurlijk niet het idee erachter."

Dubbel gevoel bij vertrek van Honda

Er valt vanuit met verschillende brillen naar dit naderende afscheid te kijken. Sportief gezien vreest Coronel dat het Japanse merk weer iets te vroeg afzwaait. "Het lijkt wel alsof Honda iedere keer net voor een hoogtepunt uit de Formule 1 stapt. Honda is tijdens de vorige crisis natuurlijk ook al gestopt en toen werd Brawn het jaar erna wereldkampioen. De ruwe diamant Verstappen wordt nu steeds mooier geslepen, ze zijn bijna bij Mercedes. Eigenlijk is Red Bull-Honda de enige combinatie die nog een beetje in de competitie zit. En dan kap je ermee... Maar goed, wij kijken natuurlijk alleen maar met een autosporthart naar deze kwestie."

Dat brengt Coronel meteen bij de andere kant van de medaille. Met een meer bedrijfsmatige blik kan de Huizenaar het besluit van Honda namelijk wel begrijpen. "Dit heeft alles te maken met de elektrificatie van straatauto's. Dat begrijp ik heel goed, het zal ook nog wel bij meerdere fabrikanten gebeuren." Maar vrees voor een verdere leegloop van de Formule 1 of zelfs voor het voortbestaan van de klasse heeft hij niet. "Wil je het braafste jongetje van de klas zijn als merk in die Formule E of wil je het grootste bereik voor je merk? Als je sportief een beetje herrie wilt maken, dan moet je echt in de Formule 1 zitten. In geen enkele andere klasse kan dat. De Formule E is misschien leuk en aardig, maar dat is slechts 0.0001 procent van wat de Formule 1 is. Niemand weet wat Formule E is, echt niemand. Dus ga nou niet denken dat het de toekomst is, alleen qua marketing is dat misschien een pijler."

Goed pakket nodig om Verstappen te behouden

Wat betreft de toekomst, komen eerst de toekomstplannen van Verstappen op tafel. Want is Red Bull nog wel de ideale bestemming of moet Verstappen junior om zich heen kijken en indien mogelijk profiteren van ontsnappingsclausules? "Nou het is heel simpel: als Red Bull Max graag wil behouden, dan moeten ze met een serieus goed plan komen. Er is maar één ding wat de club rondom Max wil, dat is wereldkampioen worden", zo vervolgt Coronel het gesprek met Motorsport.com. "Max zal dus altijd voor het beste pakket gaan, een pakket dat hem wereldkampioen kan maken. Dat is echt de enige focus van de Verstappens. Die focus ligt helemaal niet op geld verdienden en de focus ligt ook niet op goed voor de eigen naam zorgen. Nee, de focus van de familie Verstappen ligt maar op één ding: wereldkampioen worden."

Blijft de vraag of het vertrouwen in Red Bull daarvoor nog aanwezig is? "Momenteel hebben zij niet het beste pakket en iets opbouwen met een andere motorleverancier kost ook weer tijd. We weten allemaal wat op dit moment wel het beste pakket is", duidt de WTCR-coureur natuurlijk op Mercedes. "Maar of hij daar terecht kan? Nou, dat is niet aan mij. Wat ik wel weet is dat Max nog steeds één van de twee 'hot boys' in de Formule 1 is. Iedereen weet dat je nu maar met twee mannen wereldkampioen kunt worden, met Hamilton en met Max. Dus zeg het maar, durf jij het als teambaas aan om die naast elkaar te zetten in één team?"

Waar de beantwoording van die vraag aan Toto Wolff is en samenhangt met clausules in het contract van Verstappen, is het ook interessant om te zien wat Red Bull zelf kan doen om deze klap op te vangen. Een nieuwe toetreder staat niet klaar, waardoor de opties beperkt blijven tot Mercedes, Ferrari en Renault. Het eerstgenoemde merk zou subliem zijn, maar heeft zo'n constructie in het verleden al afgewezen. "Mercedes heeft Red Bull helemaal niet nodig, zij hebben zelf al een winnend team. Kijk, Renault won op eigen kracht geen races, die hadden dus wel een ander team nodig om te winnen." Een hereniging met het Franse merk ligt daardoor best voor de hand. "Ik denk dat Abiteboul momenteel wel weer zo'n gemeen lachje heeft", duidt Coronel op de goede uitgangspositie van Renault in eventuele onderhandelingen.

Honda geeft niet op, er verandert niets voor 2021

Voordat het zover is, moet Verstappen eerst het F1-seizoen 2021 afwerken mét Honda. Een straf is dat allerminst, volgens Coronel blijft het Japanse merk volop doorontwikkelen. "De commitment is er duizend procent zeker nog. Het budget voor 2021 is al bepaald, de inzet is al bepaald en de mensen ook. Volgend jaar is dus al in kannen en kruiken. Honda verdwijnt absoluut niet met de staart tussen de benen." Uit zijn eigen tijd in Japan weet Coronel ook dat een vechtscheiding tussen Red Bull en Honda uitgesloten is. "Dat gaat never nooit gebeuren, echt niet. Ik heb zelf vijf jaar in Japan gewoond en ik kan je zeggen: Japanners zijn de meest betrouwbare mensen die er zijn. Echt waar. Zij zullen alle afspraken altijd nakomen. Bij een afspraak vroeg ik wel eens om een contract en dan zeiden ze 'hoezo, we hebben het toch net afgesproken?' Dat is daar al genoeg, terwijl een contract hier in Europa gewoon toiletpapier is." Dat alles maakt dat Coronel de titelkansen van Verstappen in 2021 nog niet wil opgeven. "Wij denken nu allemaal weer veel te snel. We hebben eerst 2021 nog en daarin kan nog genoeg gebeuren. Met Max en ook zeker met Honda. Honda geeft niet op, absoluut niet zelfs."

