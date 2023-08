Coronel: “Het lijkt wel alsof Max iedere keer een grotere beuk uitdeelt”

Voor het derde jaar op rij start Max Verstappen de Grand Prix van Nederland van pole-position. De tweevoudig wereldkampioen hield zaterdag het hoofd koel in een kwalificatie die door de natte conditie van de baan vrij chaotisch verliep. Zo kwam het aan het einde van Q3 door twee rode vlaggen aan op één vliegende ronde. Verstappen nam het voortouw en bracht 1.10.567 op de klokken, waar de concurrentie bij lange na niet bij in de buurt kwam.

Volgens Tom Coronel heeft Verstappen de rest van het veld in zijn hemd gezet met deze prestatie. “Als je op een baan als deze zes tienden sneller gaat dan de eerstvolgende - en ik geloof dat de coureur die vijfde was al bijna op een seconde stond - dan heb je je tegenstanders niet knockout geslagen, dan heb je iedereen gedegradeerd en de boodschap afgegeven: ‘Jongens, jullie horen je salaris niet meer te krijgen, maak die maar naar mij over.’ Dit sloeg he-le-maal nergens op”, aldus de Formule 1-analist van Viaplay in gesprek met Motorsport.com. “Het lijkt wel alsof hij iedere keer een grotere beuk uitdeelt. Want als je tegen een autocoureur zegt dat hij tweede staat op zes tienden, dan heb je het zwaar hoor. En stel dat je Perez bent en je komt 1,3 seconde tekort… Die zal heel slecht hebben geslapen!”

Over het hele weekend genomen lijkt het veld echter dicht bij elkaar te zitten. Vooruitkijkend naar de race, die om 15.00 uur begint, verwacht Coronel weer een overtuigende zege voor Verstappen. “Maar achter Max gaat het heel spannend worden, dat weet ik zeker”, zegt hij. “Zo maakt George Russell ineens weer kans op een podium en Lewis Hamilton had natuurlijk gewoon pech in de kwalificatie. Ik denk dat er in de wedstrijd nog heel veel gaat gebeuren.”

Over de sterke kwalificatie van Alexander Albon, die vierde op de startopstelling staat: “Over Albon zeg ik al twee jaar dat ze hem weer in de Red Bull moeten zetten. Ik stond er trouwens bij toen Christian Horner na afloop van de kwalificatie direct naar Albon liep om hem te feliciteren met zijn resultaat. Je ziet gewoon dat Albon er klaar voor is. Alles klopt aan die gozer: hij heeft de ervaring, hij heeft het vertrouwen, hij heeft de baankennis, hij heeft de technische kennis... En hij kan een auto ontwikkelen. Hij doet alles in zijn eentje bij Williams. Er zijn mensen die zeggen dat Logan Sargeant een goede is om erbij te hebben, maar hij is alleen maar ruis, dat weet ik zeker.”

Met de rug tegen de muur

In Zandvoort staat een nieuw gezicht aan de start van een Formule 1-race. Liam Lawson maakt zondag zijn debuut bij AlphaTauri, nadat hij zaterdag het stuur overnam van Daniel Ricciardo, die bij een crash tijdens de tweede vrijdagtraining een middenhandsbeentje brak. De 21-jarige Nieuw-Zeelander vangt zondag de Nederlandse Grand Prix als laatste aan.

Coronel had liever gezien dat Nyck de Vries weer in de AlphaTauri werd gezet, maar snapt waarom er voor Lawson, die als reserverijder van Red Bull al aanwezig was in Zandvoort, is gekozen. “Ik ben natuurlijk gekleurd, maar ik begrijp het wel. Met Lawson zijn ze aan de toekomst aan het bouwen. Daar zijn ze nu in aan het investeren. Ze hebben daardoor eigenlijk geen keus, ze staan in feite met de rug tegen de muur. We wisten dus al dat Nyck het niet ging worden.”

Dat hij zelf voor De Vries had gekozen als hij het voor het zeggen had gehad, moge duidelijk zijn. “Natuurlijk, daar hoeven we niet heel ingewikkeld over te doen”, zegt Coronel. “Ik vind Nyck een serieus goede coureur. Ik weet zeker dat hij in de Formule 1 goed zou kunnen scoren. Maar wie scoort er nu nog meteen goed in zijn eerste jaar? Dan zeg jij waarschijnlijk Oscar Piastri, maar die heeft vorig jaar 15.000 kilometer gereden in een Formule 1-auto en kwam het jaar daarvoor nog uit in de Formule 2. Voor Nyck was de Formule 2 al iets langer geleden. Dus als je hem een kans geeft, moet je hem ook wat tijd geven. Maar op de een of andere manier was die tijd er niet.”

“Maar Lawson zelf is gewoon goed”, geeft Coronel toe. “Dat is wel een junior waarvan je wil kijken of die wat kan zijn voor de toekomst. Ze willen weten wat hij kan. En je ziet ondertussen ook dat ze een beetje om Perez heen draaien.” Coronel vindt het lovenswaardig dat Helmut Marko telkens weer een groter talent wil vinden. “Eerst was Sebastian Vettel de beste, vervolgens moest Ricciardo de nieuwe wereldkampioen worden en toen kwam Max. Hij legt de lat steeds hoger, ook voor zichzelf, om iets te vinden wat momenteel eigenlijk niet te vinden is. Een nieuwe Max zul je namelijk niet vinden. Ik zit 34 jaar in de autosport en heb heel wat voorbij zien komen, maar ik zie Max dingen doen die ik mensen nog nooit in mijn leven heb zien doen. Kijk naar hoeveel zelfvertrouwen hij heeft. Deze gozer zal de aankomende tien jaar op eenzame hoogte staan. Let op: ik zeg tien jaar, niet vijf jaar. Hij heeft misschien dan wel getekend tot eind 2028, hij gaat daarna zeker nog door.”

Coronel heeft de indruk dat de exit van De Vries bij AlphaTauri niet helemaal netjes is verlopen. “Voor mijn gevoel is dat allemaal een beetje rommelig gegaan. Maar dat is voor later. Dat is nu niet relevant. Ze hebben Ricciardo in de auto gezet omdat ze weten wat ze aan hem hebben. Ze weten wat hij kan en kunnen hem op deze manier gelijk een beetje uitdagen voor de toekomst. En dat was het.” Gevraagd wat hij precies bedoelt met ‘rommelig’, legt Coronel uit: “Er gebeuren gewoon impulsieve dingen. Het is: hup, next, hup, next, hup, next. We hebben het eerder gezien met Pierre Gasly en Alexander Albon. Maar de auto’s van tegenwoordig zijn gewoon erg moeilijk. En in tegenstelling tot vroeger wordt er niet meer getest. Dat is het probleem. Als je veel kan testen met de auto, zoals vroeger toen er nog testteams waren, dan kun je iemand klaarstomen, zoals met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel is gebeurd. Maar tegenwoordig kun je niemand klaarstomen. Dat is nu onmogelijk.”

Ervan uitgaande dat Lawson Ricciardo ook volgende week tijdens de Grand Prix van Italië vervangt, heeft Red Bull in Monza wel een andere reservecoureur nodig. Coronel gelooft niet dat Nyck de Vries hiervoor zal worden opgetrommeld: “Nee, als je als baas zijnde de beslissing hebt genomen om iemand niet meer te gebruiken, kun je daar eigenlijk niet meer op terugkomen...”