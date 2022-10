Coronel geniet van Verstappen in regen: "Tekenend voor hoe hij denkt"

Vooraf stipte Max Verstappen het als droomscenario aan en na een knotsgek weekend in Japan is het werkelijkheid geworden: de tweede wereldtitel veiligstellen in het land van Honda. De vraag 'hoe' behoeft een lang antwoord, maar onderaan de streep staat het gewenste resultaat. Niet bijzonder veel Nederlandse media maakten de trip naar het land van de reizende zon, al was Tom Coronel één van de uitverkorenen. "Viaplay kwam twee weken voor de race met de vraag: 'Tom, wil jij misschien naar Singapore of Japan?' Bij Japan stak ik natuurlijk meteen mijn vinger op", duidt hij op zijn eigen racehistorie in het Aziatische land. "Dat ik heb ook wel gemerkt, ja, want ik kwam hier iedereen weer tegen: Aguri Suzuki, Taki Inoue en mijn voormalig teambaas Franz Tost, die meteen zei 'Tom, jij komt bij mij zitten, we gaan lunchen.' Als ik hier zo rondloop, dan denk ik wel 'dit is mijn racefamilie'."

'Regenrace tekenend voor mindset Verstappen'

Die racefamilie was zondag getuige van een nogal bijzondere ontknoping, waarbij eigenlijk niemand wist hoe de vork precies in de steel zat. "Volgens mij zei ik het zelfs als eerste tegen de mannen van Red Bull... Kijk de uitzending van Viaplay maar terug! Ik liep naar Christian Horner en zei 'congratulations with the world championship'. Hij zei 'nou nee hoor, we moeten nog één punt. We will calculate again, but in our calculations we are not champion yet'. Ik had het door en toen het op het podium ook werd aangekondigd zei hij 'nou ja, dan moeten we maar feestvieren hè.' Christian was compleet in de war, Helmut Marko compleet in de war en Raymond Vermeulen ook, het was eigenlijk best grappig", zo vervolgt Coronel het gesprek met Motorsport.com.

Die laatste woorden gebruikte Verstappen zelf overigens ook in de persconferentie toen hem de gang van zaken werd gevraagd. "Maar daarin is Max ook een hele rare", lacht Coronel. "Het interesseert hem namelijk helemaal geen ene reet. Hij denkt 'als ik races win, dan word ik vanzelf kampioen en ik hoor het wel wanneer het zover is'. Veel mooier dan in Japan kan eigenlijk niet, al moet ik zeggen dat ik letterlijk twee dagen in de war ben geweest van wat er vorig jaar in Abu Dhabi is gebeurd. Dat meen ik echt. Dat was natuurlijk krankzinnig, daar kon Steven Spielberg met alle films die hij gemaakt heeft nog een puntje aan zuigen. Maar goed, ook dit is weer typisch Formule 1. There is never a dull moment in F1... Autosport is eigenlijk niet te begrijpen en juist dat maakt het zo gaaf."

De race die eraan voorafging, sneeuwt door alle tumult misschien iets onder, maar toont volgens Coronel de essentie die belangrijker is dan de ontknoping. "Ik mag het natuurlijk niet zeggen en mensen gaan altijd los, maar ik redeneer gewoon vanuit mijn eigen ervaring als autocoureur. En dan zie je beter hoe bijzonder sommige dingen zijn. Ik noemde Verstappen altijd de ruwe diamant, maar die diamant wordt geslepen. Ook als je naar de race in Japan kijkt. Hij rijdt weg in de regen. Waarom zijn tien seconden niet genoeg en denkt hij niet aan de veiligheid of het kampioenschap? Nee, ook dat interesseert hem geen reet. Hij maakt er gewoon twintig van om te kijken of ze die extra stop kunnen maken voor de snelste ronde. Dat is tekenend voor hoe hij denkt. Nu was het bijna een halve minuut in ruim een halve Grand Prix, in een volledige race had hij de meeste op een rondje gezet. Als Nederlander mag je dat nooit zeggen, maar dat is toch heel bijzonder - volledig los van wie het is."

Relatie met Honda moet een vervolg krijgen

Het pushen voor een extra pitstop is ook tekenend voor hoeveel Verstappen eraan gelegen was om het WK in de thuishaven van Honda te beslissen. De Limburger dacht de snelste raceronde immers nodig te hebben voor een vroegtijdige beslissing. Uiteindelijk is het ook zonder dat extra punt gelukt en dat roept ook de vraag op wat het titelsucces in Japan betekent voor de toekomst van Honda. Zoals bekend is de deal met Porsche afgeketst, maar staat Red Bull Powertrains nog altijd open voor een partner. Er zijn verschillende scenario's mogelijk, zoals het badgen van de motor puur voor het geld - zonder technische samenwerking dus. Dat gezegd hebbende lijkt Honda de meest voor de hand liggende optie en heeft Helmut Marko de gesprekken over 2026 al opgestart in Japan.

In hoeverre kan deze wereldtitel nog net een zetje in de rug vormen? "Ah, jongens. Ik ken die mensen en beetje en dit is voor de mensen hier zo bijzonder, dat moet invloed hebben op Honda. Eigenlijk zagen we het al toen Max in 2019 naar het Honda-logo wees in Oostenrijk, hoeveel dat achter de schermen heeft betekend. Toen zag je dat er iets gebeurde en dat is nu nog heftiger. Ik kan me werkelijk waar niet voorstellen dat er nu niet gepusht gaat worden vanuit Honda, vanuit Red Bull en vanuit Max om deze relatie in stand te houden. Dit is zo'n goed huwelijk. Ze zijn verliefd geworden, ze zijn verloofd en ze zijn getrouwd. Nu kun je eigenlijk al niet meer scheiden", sluit Coronel af.

F1-update: Hoe Max Verstappen na een bizarre ontknoping in Japan al wereldkampioen is