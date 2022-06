Max Verstappen won in Canada en moest alles uit de kast halen om Carlos Sainz achter zich te houden. De Red Bull-coureur vertrok de wedstrijd vanaf pole-position en controleerde de race in de beginfase. Tom Coronel genoot van de slimme en tactische aanpak van de regerend wereldkampioen. "Je zag dat 'ie het naar zichzelf toetrok", zegt Coronel tegen Motorsport.com. Coronel zag dat Verstappen richting het einde van de race wel alle zeilen bij moest zetten. "Normaal zit hij in een aanvalsmodus. Hij wil op de limiet zitten en dat gaat op zo'n moment niet. Aan het einde had hij mindere banden dan Sainz. Ik vond dat hij het heel slim deed. Hij zorgde ervoor dat hij alles op het juiste moment voor elkaar had. Bijvoorbeeld bij de exit van de hairpin en richting de eerste bocht, daar waren natuurlijk de DRS-zones. In mijn ogen leek alles volledig onder controle, al was het natuurlijk wel erg spannend."

Volgens Coronel, die afgelopen weekend zelf met de TCR Europe in actie kwam op Spa-Francorchamps, liet Verstappen al het hele weekend zijn spierballen zien. In de vrije trainingen en kwalificatie was de Limburger bloedsnel. Coronel kreeg er klamme handjes van. "Ik dacht de hele tijd: doe dat nou niet, je neemt een risico", uiteindelijk zag de coureur uit Eemnes dat Verstappen de controle had. "Hij was de hele tijd de pacesetter. Hij had zelfvertrouwen en volledig de controle. Als je op de limiet zit, blijf je ook meer scherp. Dat was voor mij de basis dat het wel goed zou komen. Leclerc kwam er eigenlijk ook in de trainingen niet aan. Wat mij betreft gaf Max daarmee aan: 'Ik ben de baas, ik bepaal. I am the leader'."

Leclerc vormde vanwege zijn start achteraan geen bedreiging voor Verstappen. Die rol was toebedeeld aan Sainz. Volgens Coronel was de neutralisatie kort voor het einde een gelukje voor Ferrari. "Toen de safety car kwam en Sainz naar nieuwere banden wisselde, had ik zoiets van: waar gaat dit naartoe? Je zag dat Sainz in de hairpin constant doorschoot en op één ding gericht was: het gebruik van DRS. Het gat was elke keer net groot genoeg om mij geen hartaanval te geven, maar het was steeds spannend." Op de vraag of Sainz in Montreal überhaupt de pace had om zijn eerste zege te boeken, antwoordt Coronel. "Hij is snel genoeg en zit niet voor niets bij Ferrari. Maar sneller dan Red Bull? Naar mijn idee liep Red Bull de laatste paar races iedere keer weg in de race. Dat was nu niet het geval, maar hij was niet veel sneller. Anders had hij de race wel gewonnen."

Red Bull Racing kampte aan het begin van het F1-seizoen met betrouwbaarheidsproblemen en keek na drie Grands Prix tegen een riante achterstand aan. Het team is vervolgens aan de slag gegaan en heeft inmiddels een voorsprong opgebouwd, al profiteert het ook van de pech bij Ferrari. "Ik had niet verwacht dat Max nu 46 punten voorsprong zou hebben na die eerste drie races. Hij is dus 92 punten ingelopen, dat is wel serieus. Ik ga niet zeggen dat de champagne al open mag, maar ik zou hem wel koud zetten." Toch hoopt hij dat de strijd om het kampioenschap nog wat spannender gaat worden. "Max heeft nu zo'n grote voorsprong. Ik wil niet zeggen dat het saai is, maar het mag wel wat spannender worden."

Verder spreekt Leonie Oude Elferink met Coronel over welke invloed de betrouwbaarheidsproblemen gaan hebben op de titelstrijd en maakt hij duidelijk dat Leclerc niet de terechte Driver of the Day was in Canada. Daarnaast gaat hij in op de situatie bij Mercedes en wordt er vooruit geblikt op de volgende race: de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Bekijk bovenstaande video voor het volledige interview met Tom Coronel.