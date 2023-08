Coronel: Geen zorgen over toekomst De Vries, Ricciardo gaat verschil ook niet maken

Als de tweede helft van het Formule 1-seizoen over anderhalve week in gang wordt geschoten op Circuit Zandvoort, zal er slechts één Nederlander present zijn. Nyck de Vries is een thuisrace in de koningsklasse niet meer gegeven doordat hij al voor de zomerstop de laan uit is gestuurd bij AlphaTauri. De teller blijft steken op tien races voor het tweede team van Red Bull en elf in totaal op het hoogste niveau. "Dat is gewoon te weinig. Het is absoluut te weinig en dat weten we allemaal", begint Tom Coronel het gesprek met Motorsport.com in Assen. "Er is nagenoeg niemand die slechts tien races de tijd heeft gekregen om zichzelf te bewijzen en al helemaal niet met zo weinig ervaring in die auto. Daar ben ik best wel een beetje teleurgesteld in, maar aan de andere kant weet je het ook als je bij Red Bull gaat rijden: zo hard als je erin komt, zo hard ga je er ook weer uit."

Het is achteraf natuurlijk makkelijk praten, maar had De Vries met de kennis van nu dan voor Williams moeten kiezen? Het team uit Grove liet na de invalbeurt in Monza immers ook publiekelijk weten geïnteresseerd te zijn. Toenmalig teambaas Jost Capito gaf in de paddock zelfs aan dat de bal bij De Vries lag. "Tja, misschien wel, dan had hij nog wel een iets betere auto gehad. Dat is natuurlijk ook meteen een beetje zijn pech geweest, dat hij in de slechtste auto van het veld terecht is gekomen. Maar ja, dat zijn van die gokjes, daar kun je weinig aan doen. En vergeet ook niet: vorig jaar in deze fase van het seizoen had Nyck helemaal niets op F1-gebied. Hij had helemaal 0,0, dus je kunt ook zeggen dat hij de hoogste klasse van de autosport in ieder geval heeft gehaald."

'Tsunoda is beter dan dat we denken'

Dat gezegd hebbende is bijzonder rap plaatsmaken natuurlijk niet het scenario dat De Vries voor ogen had. De ondermaatse AT04 heeft niet geholpen, al gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen dat De Vries in hetzelfde materiaal het onderspit heeft moeten delven ten opzichte van Yuki Tsunoda. Het verschil in (race) pace is precies wat Helmut Marko iedere keer aanhaalt als hij het inruilen van De Vries voor Daniel Ricciardo uitlegt. "Maar Ricciardo gaat het verschil daar ook niet maken. Daar gaan ze nu achter komen", voorspelt Coronel alvast. "Yuki is ook beter dan dat wij denken. Maar ja, als je echt ballen hebt, dan zet je Yuki naast Max. Hij heeft aan het einde van dit seizoen toch drie jaar ervaring en is goed genoeg bij het zusterteam? Maar ja, dan knakt Max hem natuurlijk en is dat ook weer klaar."

Naast de auto en de betere prestaties van Tsunoda wijst Coronel ook naar de Formule 1-kalender als een factor van belang. "Juist rond zijn ontslag zou Nyck een beetje op de banen komen die hij al kende. Zoiets kan soms net het verschil maken, omdat je daar al wat meer kennis hebt en de trucjes kent. In Miami heb je dat niet, in Baku heb je dat niet en in Jeddah ook niet. Dat heeft hem waarschijnlijk ook niet echt geholpen." Maar of het verdict nou luidt dat er ten onrechte zo vroeg is opgetreden of dat De Vries gewoon gewogen en te licht bevonden is, onderaan de streep mag hij op zoek naar een zitje in een andere raceklasse. "Maar Nyck is best sterk in zijn hoofd en zal dat ook altijd blijven", haakt Coronel in. "Hij is 28, oud en wijs genoeg en hij kan nog genoeg geld verdienen in de autosport. Er is in dat opzicht niets aan de hand." Dat laatste sluit afsluitend ook aan bij de woorden die Max Verstappen in Hongarije uitsprak. De wereldkampioen gaf toen ook al aan dat een mislukt F1-avontuur 'nog niet meteen het einde van de wereld' hoeft te betekenen.

