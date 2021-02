Coronel begrijpt Sainz: "Iedere F1-coureur wil voor Ferrari rijden"

Waar McLaren sinds 2019 de weg omhoog heeft gevonden, is Ferrari juist weggezakt in het drijfzand van de middenmoot. Geen overwinning in het voorbije jaar en een schamele zesde plek bij de constructeurs. En dat terwijl McLaren knap beslag legde op P3 en met Mercedes-motoren nog verder kan groeien in 2021. Heeft Sainz dan een verkeerde keuze gemaakt? "Als autocoureur denk ik dat Sainz al vaker foute keuzes heeft gemaakt", reageert Coronel. "We hebben het binnen Red Bull ook gezien met de mot die er is geweest tussen papa Sainz en Helmut Marko. Dat is stoer doen, maar uiteindelijk heeft het hem wel serieus pijn gedaan."

Verliefd op het droomverhaal van Ferrari

Toch kan Coronel deze keuze voor Ferrari onmogelijk als een verkeerde zet bestempelen. "Dan krijgt hij de kans om in een rode race race-auto te zitten, geloof mij maar: iedere Formule 1-coureur wil voor Ferrari hebben gereden. Je wilt natuurlijk wereldkampioen worden en dat begrijp ik allemaal, maar als je voor Ferrari hebt gereden dan is je carrière echt geslaagd", vervolgt Coronel het gesprek met Motorsport.com Nederland. "Je ziet ook altijd dat ex-wereldkampioenen nog naar Ferrari gaan. Als rijders niet meer groeien maar misschien net aan het dalen zijn dan gaan ze naar Ferrari. Ik denk dat Sainz een gokje neemt, maar wel echt verliefd kan worden op het hele droomverhaal van Ferrari. Dat heeft iedere coureur namelijk." Bovendien heeft de sportieve malaise bij Ferrari ook een voordeel. "Slechter dan dit kan het toch never nooit gaan. Dus zo'n Sainz kan meteen zijn waarde laten zien binnen het team."

Waar Coronel spreekt over ervaren wereldkampioenen die naar Ferrari zijn gegaan, ziet hij in het heden een trendbreuk. Met Sainz en Charles Leclerc heeft de Scuderia resoluut voor de jeugd gekozen, een relatief jong duo met veel potentie voor de komende jaren. Een goede zet, zo oordeelt de F1-analist uit Huizen. "Jonge jongens die lekker fel zijn en nog net geen wereldkampioen, die gasten moet je hebben. Dat vind ik altijd de fout bij Ferrari. Ze zijn altijd voor ervaren poppetjes gegaan die heel veel geld willen verdienen en al druk zijn met hun eigen boot. Nee, je moet juist jonge jochies hebben die 'eager' zijn en die alle randzaken zoals een boot niets kan interesseren. Dat is nu natuurlijk wel gelukt."

Mensen moeten 'kappen' met vooroordelen over Mick Schumacher

Bovendien hoeft Ferrari zich geen zorgen te maken over de nieuwe aanwas. Zo kloppen Callum Ilott, Marcus Armstrong en Robert Shwarzman op de deur en staat Mick Schumacher zelfs aan de vooravond van zijn F1-debuut. Er wordt veelvuldig getwijfeld aan de capaciteiten van 'de zoon van' maar volgens Coronel verdient de jonge Schumacher het voordeel van de twijfel. "Ik vind het gaaf om Mick Schumacher in de Formule 1 te zien. 'Door de naam Schumacher is hij er gekomen' zeggen mensen dan. Maar ik kan je één ding vertellen: hij is kampioen geworden in F3 en F2, die dingen kun je echt niet kopen. Dus kappen met al die onzin, dat bestaat niet. Hij heeft het verdiend om hier te zijn. Hij heeft misschien wel extra mazzel met de naam, daar ben ik het op zich mee eens, maar Formule 2-kampioen word je niet zomaar. En als je F2-kampioen wordt en geen F1 kunt rijden, dan is die hele klasse ongeloofwaardig. Dat hebben we ook wel met Nyck de Vries gezien, belachelijk dat hij geen kans heeft gekregen."

Deze woorden betekenen overigens niet dat de jonge Schumacher meteen potten kan breken in de Formule 1. Dat ligt in de optiek van Coronel niet zozeer aan zijn capaciteiten, als wel aan het team waarbij hij instapt. Haas moet oppassen de rode lantaarn niet over te nemen van Williams en lijkt in 2021 weer veroordeeld tot een achterhoedegevecht. "Of hij potten kan breken in die auto? Nee, dat is heel simpel. Het is nou eenmaal geen Flintstone-auto, je kunt niet bijtrappen. Hij gaat nog niet meteen voor grote verrassingen zorgen, dat kan ook niet. Dat kan pas als je zo'n Russell ziet in een Mercedes." Daarvoor moet Mick met andere woorden eerst in een Ferrari zitten. "Maar daarbij kan de naam op termijn wel helpen."

