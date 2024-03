Na de uitvalbeurt van Max Verstappen en de tegenvallende prestatie van Sergio Pérez in de Formule 1-race in Australië ligt in zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap de strijd weer helemaal open. Verstappen heeft bij de coureurs vier punten voor op Charles Leclerc, terwijl Red Bull bij de constructeurs hetzelfde aantal punten voorsprong heeft op Ferrari. Tom Coronel ziet Ferrari maar op een manier het gat dichten naar Red Bull.

"Het enige wat Vasseur moet doen om disruptive te zijn en bekender en groter te zijn dan de paus, is een blanco cheque naar [de manager van Verstappen] Raymond Vermeulen sturen", zegt de coureur. "Gewoon blanco. 'Vullen jullie hem dan maar in, maar hij rijdt voor mij.'" Van de Grint is het roerend eens met Coronel. "Hij is nooit te duur. Drie tienden, het kost zo veel geld om drie tienden in de auto te vinden. Welke andere coureur je ook neemt, je hebt altijd die handicap."

Toch was Ferrari volgens Coronel wel een geduchte tegenstander voor Red Bull en Verstappen. "Max moest er [in Australië] harder voor werken dan normaal. Die drie tienden, die heb je gewoon als je een Max hebt", vertelt Coronel in het Viaplay-programma In de Slipstream. Ook Kees van de Grint ziet dat Red Bull profiteert van de aanwezigheid van Verstappen. "Zij hebben altijd dat voordeel. Die zet gewoon die twee, drie tienden altijd neer."

Volgens Van de Grint is het goed mogelijk dat het feit dat Ferrari in Australië dicht achter Verstappen zat te danken is aan de bandenkeuzes van Pirelli. "Misschien was Ferrari daardoor in de race wel iets in het voordeel geweest", zegt de voormalig Bridgestone-engineer, die daarmee niet wil zeggen dat de strijd vooraan spannend zou zijn geworden. "Dat weten we niet. We gaan nu afwachten wat het in Japan wordt."