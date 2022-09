Bij de Grand Prix van Italië maakte Nyck de Vries zijn debuut in de Formule 1. Hij verving Alexander Albon, die de race in Monza moest overslaan vanwege een acute blindedarmontsteking. Na op vrijdag de eerste vrije training gereden te hebben voor het team van Aston Martin, kwam op zaterdagochtend het verzoek om de rest van het weekend voor Williams te rijden. Het werd een debuut om enorm trots op te zijn. In de kwalificatie zette De Vries de dertiende tijd neer. Hij mocht de race starten vanaf plek acht door gridstraffen bij anderen en uiteindelijk eindigde de man uit Sneek op een meer dan keurige negende plaats.

Tom Coronel vertelt bij Viaplay dat de fans hem echt niet langer mogen onderschatten. "Je moet niet naar de leeftijd kijken. Die leeftijd is juist een extra door alle ervaring die hij meeneemt. Daardoor maakt hij minder fouten. Alle critici roepen al jaren dat hij dit niet kon. Maar je moet het Formule 2-kampioenschap van 2018 niet vergeten. George Russell werd kampioen, Lando Norris werd tweede, Alexander Albon derde en De Vries vierde. In de laatste paar races had hij problemen met de motor. Anders was hij makkelijk tweede in dat kampioenschap geworden. Nyck hoort gewoon in de Formule 1 thuis."

Goede deals, maar met een optie

Coronel is blij dat degenen die riepen dat een F1-zitje voor de 27-jarige De Vries onmogelijk was, geen gelijk hebben gekregen. "Deze gozer is gemaakt om te racen. Hij heeft zijn hele leven eraan besteed. En dat blijft hij ook de rest van zijn leven doen. Hij heeft allang hele goede deals voor volgend jaar op zak. Maar ik weet zeker dat daar een optie in zit die zegt: 'als ik een Formule 1-zitje krijg...'"

Het verwijt dat De Vries slecht is in het managen van zijn banden, veegt mede-analist Ho-Pin Tung ook van tafel. "Ik heb tegen Nyck geracet in het World Endurance Championship. Daar draait het bijna alleen maar om bandenmanagement. Daar was Nyck ook fenomenaal snel."