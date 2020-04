Coronel: "Hoop op F1-start in augustus, Zandvoort niet zonder publiek"

In tijden van corona is alles anders en dus sprak Coronel ditmaal niet vanaf zijn kartbaan in Huizen, maar via Instagram Live met Motorsport.com. Vanzelfsprekend over de actualiteit, want ook de autosport wordt hard geraakt door deze coronacrisis. De malaise is bij verschillende betrokkenen voelbaar, maar de hamvraag is vooral: hoe moet het nu verder?

Hoop op F1-actie in augustus

Sportief F1-directeur Ross Brawn gaf in zijn beantwoording van die vraag aan te rekenen op negentien races in 2020. En alhoewel dat aantal aan de hoge kant lijkt, haalt Coronel wel degelijk hoop uit die woorden. "Dat aantal van negentien vind ik inderdaad optimistisch, zeer optimistisch zelfs. Maar goed dat ze er zo volop mee bezig zijn, laat wel zien: er wordt sowieso nog geracet in 2020. En dat is voor alle liefhebbers goed nieuws. Er komt dus nog wel actie."

Maar wanneer er precies weer wordt gereden, weet niemand. Het hangt met dermate veel facetten samen dat het schier onmogelijk is om er een exacte datum op te plakken. Toch wil Coronel, desgevraagd door een kijker, wel een voorzichtige inschatting maken. "Poeh, daar vraag je me wel wat hoor. Maar ik denk toch ergens in augustus. Dat zou eigenlijk ook wel moeten. Financieel gezien, maar je merkt ook aan iedereen dat er een enorme behoefte aan live-sport ontstaat. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1 hoor, maar ook voor het voetbal en eigenlijk voor alle sporten."

F1 gaat niet failliet door coronacrisis

Vanuit entertainment-oogpunt is F1-actie dus meer dan welkom, maar zakelijk gezien ook. Het gaat tot op zekere hoogte om keiharde pegels en zonder inkomsten kunnen teams omvallen. Het is niet voor niets dat Brawn en Jean Todt gezamenlijk de noodklok hebben geluid. "Ja, maar goed: de Formule 1 gaat echt niet failliet hoor. Dat is zo'n grote organisatie en zo'n groot merk, dat blijft altijd wel bestaan." Het einde van het wereldkampioenschap is volgens Coronel dus niet aan de orde.

De vraag is alleen of dat kampioenschap ook in de huidige vorm blijft bestaan: dus met alle teams. Blijven grote bedrijven als Daimler, Honda en Renault ook van de partij of trekken ze de stekker eruit? Na de kredietcrisis van 2008 zagen we immers exact hetzelfde met BMW, Honda en Toyota. "Ja, dat is natuurlijk een lastige situatie. Maar voor iedereen eigenlijk wel, alle bedrijven worden hier hard door geraakt. Maar we moeten even niet vergeten: destijds gingen er inderdaad teams weg, maar later kwamen andere teams net zo makkelijk weer terug. En ik weet ook nog wel dat Honda vertrok en Brawn een jaar later met hun geld kampioen werd. Zoiets zal ook niemand willen."

Zandvoort kan niet zonder fans

Dan rest ons alleen nog de vraag hoe de Formule 1 er straks praktisch uitziet. Want is het in de veelbesproken 'anderhalve meter-samenleving' nog wel mogelijk om met man en macht naar Grands Prix te gaan? Of moeten de races in het vervolg zonder publiek worden verreden? "Ik denk dat het voor sommige races best een optie is om dat te doen, ja. Dan komt het nog steeds wel op TV en bereiken ze nog steeds een enorm publiek. Op locatie gaat het misschien om 100.000 mensen die ze missen, maar op TV loopt het qua publiek natuurlijk in de miljoenen. Dus dat lijkt me voor sommige GP's best mogelijk."

Dat laatste geldt echter niet voor Zandvoort. Een Nederlandse Grand Prix zonder publiek is voor Coronel een keiharde 'no go'. "Nee. Gewoon echt nee. Dat kan werkelijk niet. Je moet bedenken: er is bijna geen circuit dat de boel [voor drie dagen] volledig heeft uitverkocht. En Zandvoort wel. Dat moet zo'n dus enorm feest worden, dat kan gewoon niet zonder publiek. Dan kunnen ze het nog beter opschuiven." In dat geval pleit Coronel dus nog liever voor uitstel naar 2021, kiezen tussen twee kwaden.

VIDEO: Met Coronel over het vernieuwde Circuit Zandvoort