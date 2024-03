Tom Coronel na F1 Bahrein: "Dacht dat Verstappen de baan had afgesneden"

Max Verstappen maakte indruk in Bahrein door de openingsrace met machtsvertoon op zijn naam te schrijven. Hij verdween al snel na de start aan de horizon, zoals voorspeld door Mercedes-coureur George Russell. Uiteindelijk won Verstappen met een ruime voorsprong van 22 seconden op teamgenoot Sergio Pérez. De concurrentie is gewaarschuwd en ook Tom Coronel keek vol verbazing naar de verrichtingen van de drievoudig wereldkampioen in Sakhir.

Wat hem het meeste opviel aan Verstappens race in Bahrein? "De constantheid", zegt Coronel in een interview met Motorsport.com. "Maar ook de brutaliteit om aan het einde even te laten zien van 'ja jongens, jullie dachten dat dit het was', en dan nog even de beuk erin te gooien. Die snelste raceronde: waar komt die in godsnaam vandaan?", verbaast de coureur zich over de 1.32.608 van Verstappen. Ter vergelijking: Charles Leclerc was met een 1.34.090 de tweede op die lijst. Wel reed Verstappen zijn snelste ronde op een nieuwe set van de zachte band, terwijl veel coureurs de race op de harde band uitreden. "Zo'n groot verschil met de rest", vervolgt Coronel. "Als je die sectortijden zag, dat was gewoon nagenoeg exact gelijk, alsof de banden geen problemen hadden. Die bleven gewoon heel mooi." Het leidt bij Coronel tot wat jaloezie, om vervolgens te constateren: "Dat maakt hem ook wel heel erg uniek."

Met name die snelste ronde maakte enorme indruk op Coronel. Wat hij dacht toen hij die rondetijd zag? "Dat hij de baan had afgesneden", antwoordt de Viaplay-analist. "Dat hij op een ander circuit had gereden. We hebben het over honderdsten van een seconde, en dan gooit hij even de beuk erin: twee seconden. Dat is gewoon compleet van een andere planeet. Dat is een andere klasse." Hij ziet het daarom vooral als een waarschuwingsschot voor de concurrentie. "Dit is meer zoiets van: 'Jongens, als jullie denken dat jullie überhaupt in de buurt kunnen komen... vergeet het maar. Concentreren jullie je maar op P2, dan doe ik mijn eigen show.' En dat heeft hij hier zeker gedaan."

Het Formule 1-seizoen telt nog 23 races, maar de eerste indruk is onheilspellend voor de teams achter Red Bull Racing. Coronel spreekt van een 'knock-out op de neus' voor de concurrentie en stelt dat Verstappen alle races van 2024 kan winnen. "Ja, waarom niet?", vraagt hij zich hardop af. "Maar hij had ze vorig jaar ook allemaal kunnen winnen. Gaat het gebeuren? Nee, dat denk ik niet." Wel weet hij al zeker: Verstappen gaat dit jaar zijn vierde titel pakken. "Ga er maar gewoon vanuit dat hij wereldkampioen wordt", lacht Coronel. "Want dat heeft hij hier bewezen." Hij voegt toe: "Voor de eerste bandenwissel zei ik al: 'Het is klaar.'"

