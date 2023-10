Max Verstappen geniet al nagenoeg het hele Formule 1-seizoen van een riante voorsprong in de WK-stand en dus was het alleen nog maar de vraag in welk weekend hij zijn titel met succes zou gaan verdedigen. Het werd uiteindelijk Qatar. Tom Coronel liet de kans om erbij te zijn niet liggen en vloog naar het Losail International Circuit toe. Als Viaplay-analist stond de passievolle 51-jarige coureur met zijn neus bovenop het feestgedruis. Zelf weet Coronel zeker dat er meer titelfeestjes komen.

"Dit is pas de derde. Dit is niet de laatste. We beginnen pas", trapt Coronel af in een interview met Motorsport.com. "Als je ziet hoeveel keer sterker hij is dan de rest, dan weet je dat er nog heel veel gaan komen. Dat is misschien ook wel een beetje het gevaar, dat het gewoon gaat worden. Als Max niet wint, dan is het: 'Oh, heeft hij niet gewonnen?' Dan denk ik: 'Heeft hij niet gewonnen? Vroeger als hij vijfde of zesde werd stonden we op de banken. Er was een Nederlander die überhaupt punten scoorde!' Dan zie je wat er nu allemaal gebeurt."

In het verleden reden er diverse Nederlanders in de Formule 1, maar grote successen werden nooit geboekt. Dat is sinds de komst van Verstappen wel anders. "Wij als Nederlanders worden wel een beetje verwend momenteel, maar ik ben er alleen maar blij mee", gaat Coronel verder. "Hij vindt het nog steeds leuk en is nog steeds heel jong, dus voorlopig gaan we er met z'n allen nog veel plezier aan beleven. Dan heb ik het over de hele autosport-industrie. Dus over de kartwereld, over de jeugd, over de Nederlandse televisiekanalen, dan heb ik het over jullie, de hele media. Als Max het niet was geweest, maar het was een Fransman of een Belg geweest, dan was het nooit zo groot geweest. Dat vind ik heel erg stoer."

Gretigheid

De inmiddels 26-jarige coureur steekt er sinds de openingsrace in Bahrein al met kop en schouders bovenuit. Welk moment in de aanloop naar de derde wereldtitel is Coronel het meest bijgebleven? "Het moment dat ik zag dat het ging veranderen was op de momenten dat hij gretig moest worden. Op het moment dat je dat vuur in zijn ogen zag. Dan heb ik het over Jeddah, al gelijk in begin, dat hij Perez wilde binnen hengelen. Dat de pitmuur echt dacht welke opdracht ze hem moesten geven. Een Verstappen is niet tegen te houden", vervolgt WTCR-coureur, die dat ook in Qatar nog zag. "Toen hij derde stond. Dat was ook zo'n moment. Ik zie geen boosheid, maar meer een bepaalde frustratie. Op dat moment piekt hij nog veel meer. Hij pakte natuurlijk pole en de Grand Prix. Maar op het moment dat het even niet wil lukken, dan komt er een energie in die gozer los: 'Wat er ook gebeurt, ik vermoord alles om me heen, die beker is van mij.' Dat vind ik gaaf om te zien."

Sergio Perez en Verstappen zijn sinds 2021 teamgenoten van elkaar. Tot dusver is de Nederlander elk seizoen de betere gebleken. Dit jaar is het bij de Mexicaan flink bergafwaarts gegaan door onder meer eigen fouten: "Maar als Max op de inschrijflijst staat, is de rest gewoon veldvulling", vervolgt Coronel, die weet dat de positie naast de drievoudig kampioen lastig is. "Dan speel je gewoon mee voor plek twee. Als je dat niet kan accepteren, zie je dat de frustratie er komt en ga je fouten maken. Dan zie je wat er gebeurt, want in principe moet hij [Perez] altijd tweede of derde kunnen worden. Dan gaat Max in het koppie zitten en knak je dus een coureur. Dat is ook een bepaalde gave van Verstappen. Alle coureurs die hij naast zich had, sloeg hij knock-out. Dat is bij Perez nu ook weer."

Verstappen won voorlopig geen enkele keer op een 'normale' manier de wereldtitel. In 2021 was er natuurlijk de seizoensfinale in Abu Dhabi, vorig jaar in Japan was er onduidelijkheid over de verdeling van de punten en nu pakte hij hem op zaterdag in een sprintrace. Al is zijn 2023-titel wel het meest overtuigend van allemaal. "Deze was nog oppermachtiger dan ik ooit had gedacht. Dit seizoen noem ik hem echt een koning. Maar het eerste seizoen was natuurlijk een scenario dat de allerbeste regisseur Steven Spielberg niet eens had kunnen schrijven. Dat einde in Abu Dhabi. Dat was insane." Op de vraag of die titel knapper was dan die van dit jaar, antwoordt Coronel: "Toen was het [winnen van de wereldtitel] eigenlijk niet mogelijk. De laatste vier of vijf races was de Mercedes veel sneller. Dat bedoel ik met de kill-factor die Max heeft. Hij gaat zo diep voor zichzelf dat het uiteindelijk loont. Het lukt hem. Een normaal iemand had al tienduizend keer op gegeven. Die bite die hij creëert in zichzelf, want hij doet het helemaal zelf in die auto, dat is zo knap. Dat vind ik bijzonder."

