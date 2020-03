Coronel: "Denk dat DAS-systeem Mercedes alsnog wordt verboden"

"Beter goed gejat dan slecht verzonnen, denk ik dan. Want ik heb het zelf ook al een aantal keer geprobeerd", zegt Coronel met een lach als hij wordt gevraagd naar zijn eerste reactie op het DAS-systeem. "Nee, dat is natuurlijk een grapje. Bij mij vloog twee jaar geleden het stuur eraf tijdens de start van een TCR-race. Die heb ik er toen zelf maar weer opgezet."

Bij Mercedes is dit vooralsnog niet gebeurd. Zoals het Duitsers betaamt, lijkt het systeem waarbij je de hoek van de voorwielen onder het rijden kunt aanpassen prima te werken. "Je zoekt natuurlijk altijd naar innovatie. Maar goed: ik kan me niet voorstellen dat de FIA dit goedkeurt", vervolgt Coronel in gesprek met Motorsport.com. Dat de autosportfederatie al vroegtijdig op de hoogte is gesteld door Mercedes, pleit weliswaar in het voordeel van de Zilverpijlen maar hoeft volgens de WTCR-coureur nog niet alles te betekenen. "Je kunt zeggen 'volgens het reglement mag het wel.' Maar we hebben al vaker gezien dat de FIA dan zegt 'dat klopt, maar vanaf morgen niet meer'."

Coronel duidt hiermee op een technische richtlijn die de FIA in zo'n geval kan uitvaardigen om misbruik van grijze gebieden in de reglementen tegen te gaan. Volgens de Nederlandse F1-analist zou een dergelijke ingreep bij het DAS-systeem vrij logisch zijn, hoe mooi hij dit slimmigheidje ook vindt. "Dat verwacht ik wel, ja. Het zijn toch bewegende onderdelen op een auto die tijdens het rijden actief door de coureur worden aangezet. En of dat nou hydraulisch of mechanisch gebeurt, het blijven bewegende delen. Maar het is wel heel slim verzonnen en dat vind ik dan wel weer gaaf."

Bekijk hierboven het hele item met Tom Coronel over het veelbesproken DAS-systeem van Mercedes en bekijk waarom de noviteit in zijn ogen alsnog wordt verboden.