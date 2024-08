Coronel bespreekt F1-seizoen Verstappen: "Ik zie de oude Max nu weer"

Het Formule 1-seizoen 2024 heeft in de eerste veertien Grands Prix al zeven verschillende winnaars opgeleverd. Het tekent de amusementswaarde en hoe dicht het veld bij elkaar zit, al zag de wereld er in Bahrein nog heel anders uit. Red Bull en Max Verstappen domineerden in de woestijn, waardoor het verrassend is dat de concurrentie zo snel dichterbij is gekomen. "Echt wel, dat zeker", reageert Tom Coronel op het TT Circuit Assen. "Ik heb begin dit jaar de voorspelling gedaan dat Verstappen dit seizoen veertien races zou winnen, met als idee ‘ach, de rest pakt er ook nog wel een paar’. Maar ze hebben nu gewoon niet meer de snelste auto. Volgens mij is het nu al bijzonder als hij er na de zomerstop nog één of meer gaat pakken. Spa had hij misschien nog wel kunnen winnen als hij vanaf pole was gestart, maar ik zie gewoon dat het team en de auto niet meer de sterkste combinatie vormen en dat waren ze altijd wel."

"Ik denk trouwens nog wel steeds dat de combinatie Max en Red Bull de snelste combinatie is, maar dat is zeker niet aan de auto te danken", geeft Coronel aan dat Verstappen vooral zelf het hoofd boven water houdt. "We zien hoe moeilijk Pérez het heeft. Zelfs in de afgelopen jaren heeft hij het niet zo moeilijk gehad als nu." Het heeft deels met de auto te maken, aangezien Verstappen al meermaals heeft aangegeven dat die pure snelheid tekortkomt en ook lastig is om in te rijden. In gesprek met deze website heeft technisch directeur Pierre Waché erkend dat de RB20 minder goed is dan dat het team afgaande op de simulaties had verwacht. "Maar dat is theorie versus praktijk, simulaties zijn not the real thing", haakt Coronel in. "Daar zit een belangrijk verschil in en soms heb je misschien ook een beetje mazzel nodig, dat dingen meteen raak zijn. We hebben gezien dat McLaren een paar keer met een update is gekomen en dat leverde meteen een hele grote stap op. Je moet ook een beetje mazzel hebben."

Een factor die door fans nogal snel wordt aangedragen is het vertrek van Adrian Newey. Red Bull benadrukt zelf dat Newey in de voorbije jaren al minder betrokken was bij de auto-ontwikkeling en bij de dagelijkse gang van zaken, al sprak Waché wel over iemand die over de schouder meekeek en het team kon uitdagen met zijn vragen. "Hij is natuurlijk iemand met superveel ervaring", zegt Coronel over Newey. "Als iemand 99 procent doet en een ander doet 1 procent, dan heb je die ene procent nog altijd wel nodig om het honderd procent voor elkaar te boksen. Het is exact zoals jij het nu uitlegt: iemand die over je schouder meekijkt en die misschien links en rechts toch een paar tips kan geven."

'Dat felle en robuuste is weer terug'

Het gevolg van dit alles is dat Verstappen naar eigen zeggen iedere sessie op '101 procent' moet rijden. De drievoudig wereldkampioen heeft er in de paddock bij opgemerkt dat het niet oneindig goed kan gaan. "Maar dat is het ook. Op de limiet rijden is één, maar er altijd op balanceren, dat gaat een keer fout. Ik vind het wel mooi om naar te kijken, want ik zie weer een hele nieuwe Max of eigenlijk zie ik weer de oude Max met die felheid en dat robuuste", zo vervolgt Coronel het gesprek in de pitbox van MP Motorsport. "Dat felle zie ik weer terugkomen en dat vind ik wel gaaf, daar ben ik heel eerlijk in."

Die felheid is ook via de boordradio te horen, al vindt Coronel de ophef daarover enigszins overtrokken. "Met die boordradio’s heb ik altijd het idee ‘ze pakken de snoepjes eruit’. Dat vind ik niet helemaal chique. Ten eerste is het een kwestie van adrenaline en emotie bij autocoureurs. Ik heb altijd zoiets 'als mensen een helm afzetten, eerst even tien seconden wachten en dan heeft het pas echt zin’", geeft de Viaplay-analist aan dat emotie een grote rol speelt. "De snoepjes en de ellende pakken ze eruit, want daar zeggen wij wat van. Maar het laat in ieder geval zien dat je fel bent en graag wilt winnen. Dat is hoe ik ernaar kijk. Hij is gedreven, hij laat zich niet wegwuiven en is duidelijk. En als het niet duidelijk is, dan moet het nog maar iets duidelijker… Ik denk dat wij Nederlanders daar sowieso wat directer in zijn dan de rest van de wereld. Wij zijn helemaal niet bang voor dat soort dingen en dat zie je bij de andere coureurs wel, kijk maar hoe die dingen formuleren. Dat gaat toch allemaal wat liever en zachtaardiger."