VIDEO: Tom Coronel beoordeelt F1-motorhomes op Circuit Zandvoort

Het Formule 1-circus is dit weekend te bewonderen in Zandvoort. Naast de wagens en opgebouwde pitboxen, zijn ook de motorhomes aanwezig op het circuit in de duinen. Motorhomes zijn eigenlijk mobiele hospitalities, waar ruimte is voor rijders, sponsors en medewerkers van het team. Coureurs hebben er een eigen kamer en je kunt er als gast aan een drankje komen. De motorhomes reizen in het Europese seizoen mee met de teams, daarbuiten is het te complex om alles zo snel mee te nemen en op te bouwen.

In Zandvoort Shakedown op Viaplay nemen Stephane Kox en Tom Coronel een kijkje achter de schermen in de paddock en geeft Coronel zijn mening over de uitstraling van de verschillende motorhomes. Onder meer die van Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes komen voorbij.