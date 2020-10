Minder bezoekers toegestaan bij Grand Prix van Portugal

Ook in Portugal loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen de laatste tijd weer flink op en dus heeft de Portugese overheid vorige week een serie nieuwe strengere maatregelen aangenomen om het virus in te dammen. Een van die maatregelen is een beperking van het aantal bezoekers bij sportwedstrijden en grote evenementen.

“Als gevolg van die nieuwe maatregelen hebben de autoriteiten bepaald dat er nieuwe limieten en eisen zijn gesteld aan de aanwezigheid van publiek bij de Portugese Grand Prix, te weten een verdere beperking van het maximum aantal bezoekers”, aldus de promotor in een verklaring. De organisatie van de Grand Prix had al 46.000 kaarten verkocht, maar de verkochte kaartjes zonder een aangewezen zitplaats zijn nu waardeloos geworden. De getroffen toeschouwers krijgen hun geld terug.

De Grand Prix van Portugal werd voor het laatst in 1996 op Estoril verreden. Door het afgelasten van een aantal Grands Prix binnen en buiten Europa keerde de race dit jaar (eenmalig) terug op de kalender, maar dan op het Autódromo Internacional do Algarve bij Portimao. Dat circuit is compleet gerenoveerd en kreeg begin dit jaar een Formule 1-licentie. De organisatie hoopt ook in de komende jaren op de kalender terug te keren.

Net als in vrijwel heel Europa loopt het aantal besmettingen met corona ook in het Zuid-Europese land flink op. Maandag telde het land volgens cijfers van het WHO 1.949 nieuwe gevallen en 17 nieuwe dodelijke slachtoffers.

Met medewerking van Luke Smith