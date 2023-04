CEO van de Australische Grand Prix Androw Westacott had – in wat zijn laatste race aan de leiding van de organisatie was – zijn handen vol aan een tweetal opvallende incidenten. Een fan raakte licht gewond door een vliegend onderdeel van Kevin Magnussen’s auto toen de Deen de muur raakte in bocht twee. Het volgende incident gebeurde direct na de race, toen de toestromende fans te vroeg op de baan werden toegelaten. De ochtend na de race in Melbourne sprak de organisator met de media over de vermeende gebeurtenissen.

De toeschouwer die ongelukkig geraakt werd door een losschietend stuk carbon heeft een diepe snee overgehouden aan het moment. Volgens ooggetuigen vloog het onderdeel zo’n twintig meter de lucht in, waarna het over het hek vloog en op de arm van de gedupeerde landde. Na een behandeling kon geconcludeerd worden dat de fan gelukkig geen ernstige verwondingen had overgehouden. “Toevallig zag iemand van ons engineeringsteam het gebeuren”, vertelt Westacott. “We zijn op de hoogte van het incident. Het leek op een gekke, eenmalige gebeurtenis. We kunnen de veiligheidshekken niet twintig meter de lucht in laten gaan. Onze hekken voldoen aan de standaarden van de FIA, maar net als met alles in motorsport ga je wel napraten over dit moment om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Ik hoop dat de fan het goed maakt. Het is een herinnering dat veiligheid altijd voorop moet staan in Formule 1.”

De organisator van de Australische Grand Prix bespreekt ook het andere incident, waar de fans traditiegetrouw de baan op kwamen om de podiumceremonie bij te wonen. Echter was de race nog niet volledig tot een einde gekomen, waardoor er een onveilige situatie ontstond voor de rijders, marshalls en de fans zelf. Daar kwam nog eens bovenop dat Hulkenberg’s auto nog op de baan geparkeerd stond en het rode lampje brandde, wat betekent dat de auto niet was vrijgegeven vanwege mogelijke elektrische lading. De organisatie kreeg hierdoor een tik op de vingers van de FIA. “Het is een welbekend onderdeel van een raceweekend waarbij de fans gecontroleerd – en ik leg de nadruk op het woord gecontroleerd – de baan op mogen. Helaas was er net voor bocht 1 een ongecontroleerde toestroom aan mensen die het circuit opkwamen. De algemene manager van operations en ik zijn gisteren bij de stewards geweest. Ze hebben terecht besloten om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaak hiervan. Er is duidelijk iets misgegaan met het robuuste protocol dat we hebben, het protocol wat we ieder jaar verbeteren. In samenwerking met de officials, beveiligers, engineers en de Politie van Victoria doen we ieder jaar oefeningen en simulaties om te kijken of onze protocollen werken.” Westacott sluit af door te zeggen dat hij niet hoopt dat fans verboden wordt om het circuit op te gaan. Volgens de organisator is dit echter ook niet nodig, omdat hij vertrouwen heeft dat een dergelijk incident niet nog een keer voorkomt.