De toekomst van het voormalig Formule 1-circuit van Jarama is zeer ongewis na een - nog niet definitieve - uitspraak van een Spaanse rechter. Het tijdschrift The Economy and Jurist heeft de uitspraak van 8 juli gepubliceerd. Omwonenden waren de zaak begonnen vanwege geluidsoverlast en de rechter heeft de kant van de omwonenden gekozen. Mocht de uitspraak definitief worden, dan verliest het circuit de vergunning om race-activiteiten te organiseren.

Uit onderzoek van de rechtbank bleek dat er inderdaad te veel geluid wordt geproduceerd door de races op het circuit. Jarama mag 90 decibel produceren, maar volgens de omwonenden werd die grens meermaals overschreden. De data laten dat zien er pieken van 127 decibel zijn gemeten. Het klachtendossier bestaat uit meldingen van geluidsoverlast sinds 1997. Eerder dat jaar werden er huizen nabij het circuit gebouwd, waar destijds veel om te doen was. De organisatoren van het circuit zijn namelijk van mening dat de huizenbouw illegaal was, maar de woningen staan er vandaag de dag nog altijd.

Door de uitspraak kan Jarama de vergunning, die het sinds 1968 heeft, kwijtraken, al zijn de klagers ervan overtuigd dat de huidige licentie pas in 2022 is ingegaan. Deze werd volgens de klagende partij destijds stilzwijgend verlengd, waardoor het volgens hen een nieuwe vergunning is. Ook dat wordt betwist door de circuiteigenaren.

Het enige waar de Spaanse racefans zich aan vast kunnen klampen, is het feit dat de uitspraak nog niet definitief is. Er zijn nog beroepsmogelijkheden, waar volgens bronnen van de Spaanse tak van Motorsport.com de circuitorganisatie en de Spaanse autosportbond RACE en de gemeenteraad van Sebastian de Los Reyés - waar Jarama ligt - gebruik van willen maken. De verwachting is dat tot die tijd Jarama gewoon races blijft organiseren.

Autosportgeschiedenis

Jarama organiseerde tussen 1968 en 1981 elf Formule 1-races, waarvan er tien meetelden voor het wereldkampioenschap. De editie van 1980 telde niet mee vanwege een conflict tussen de FISA - de voorloper van de FIA - en de FOCA - de vakbond van teams.

Ook de voorlopers van de MotoGP hebben meerdere keren op Jarama gereden. De laatste keer dat het circuit nabij Madrid gebruikt werd door de koningsklasse van de motorsport was in 1998. Grote namen als Angel Nieto en Giacomo Agostini wisten in verschillende klassen op het Spaanse parcours een race te winnen.