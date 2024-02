Toekomst Silverstone verzekerd: Tot en met 2034 op F1-kalender

De Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië blijft tot en met 2034 op het circuit van Silverstone. De Britse race had - als enig circuit op de 2024-kalender - een aflopend contract, maar donderdag werd bekend dat zij hun verbintenis met F1 met tien jaar hebben verlengd. Door middel van een socialmedia-bericht met George Russell en Lando Norris deelde het circuit het nieuws. Daarmee verdwijnt het wereldberoemde en door veel coureurs geliefde parcours voorlopig niet van de kalender.

De meerjarige deal past in de trend die we de laatste maanden hebben gezien. Veel circuits die hun contractverlenging aankondigden hebben een lang nieuw contract getekend. Zo maakte bijvoorbeeld Suzuka eerder deze maand bekend dat zij tot en met 2029 op de kalender staan. Met het tekenen van de verbintenis tot en met 2034 heeft Silverstone ook een van de langste deals te pakken, alleen Bahrein, Australië en Spanje (met Barcelona en Madrid) hebben een langere overeenkomst.

Met de verlenging van de overeenkomst is er ruimte voor eigenaar en de Britse autosportbond BRDC om door te gaan met de investeringen in de infrastructuur op en rond het circuit. De komende jaren werken de Britten er hard aan om alles aan de moderne eisen te laten voldoen. Dit jaar staat de Grand Prix in Silverstone op 7 juli op de agenda. "De contractuele zekerheid geeft ons een stevige basis om de faciliteiten te verbeteren. We blijven doorgaan met het verbeteren van het circuit en willen het circuit transformeren in een plek waar het hele jaar internationale motorsportevenementen worden gehouden", verklaart BRDC-voorzitter Peter Digby.

"Ik ben trots om bekend te mogen maken dat de Britse GP met deze overeenkomst tien jaar langer op de kalender staat. Silverstone heeft een speciale plek in het hart van de F1-geschiedenis en gaat zijn negende decennia in als gastheer van een Grand Prix", vertelt F1 CEO Stefano Domenicali bij de bekendmaking. "Het evenement blijft mensen van over de hele wereld aantrekken vanwege het fantastische race en de geweldige ervaring die ze de fans bieden."

Lange historie

Het parcours in Northamptonshire is historisch gezien een van de belangrijkste circuits in de F1-geschiedenis. Zo werd de eerste Grand Prix in de koningsklasse van de autosport in 1950 op de baan verreden en bijna elk seizoen daarna stond het circuit op de agenda. Vanaf 1987 is er zelfs elk jaar op het voormalige vliegveld geracet, waarmee Silverstone in de top-drie van meest gebruikte F1-circuits staat. Alleen de op het parcours in Monte Carlo en op het Italiaanse Monza is vaker een Grand Prix georganiseerd.

Met het verlengen van het contract liggen alle circuits ook voor volgend jaar vast. Pas na 2025 lopen de eerste verbintenissen - waaronder die van het circuit in Zandvoort - af.