Giovinazzi dicht bij nieuw contract, Hülkenberg gelinkt aan DTM

De toekomst van Hülkenberg in de Formule 1 is onzeker sinds zijn werkgever Renault bevestigde dat Esteban Ocon in 2020 het plekje naast Daniel Ricciardo inneemt. De Duitser had kansen bij Haas maar de Amerikaanse formatie besloot vast te houden aan Romain Grosjean. Daardoor werd Alfa Romeo de enige serieuze mogelijkheid om volgend jaar alsnog op de grid te staan. Rookie Giovinazzi heeft zich in de tweede seizoenshelft echter goed ontwikkeld. Dat lijkt voldoende voor een contractverlenging. Daarnaast heeft hij de steun van Ferrari, dat een van de twee zitjes bij het team uit Hinwil mag bepalen. In Maranello heeft men nog altijd vertrouwen in de Italiaan, nadat hij indruk maakte als simulatorrijder bij het topteam. Het management van die formatie hoopt nog altijd op een rijder uit eigen land bij het topteam.

Naar verluidt is de deal nog niet beklonken tijdens het Grand Prix-weekend in Amerika, maar de verwachting is dat Giovinazzi begin deze week zijn handtekening zet onder een nieuwe deal. Daarmee zou het Formule 1-boek voor Hülkenberg voorlopig dicht gaan. De Duitser sloot een terugkeer naar Williams uit en ziet ook geen heil in de IndyCar Series of de Formule E. Een overstap naar de DTM lijkt echter wel een serieuze mogelijkheid. Zijn management heeft naar verluidt gesprekken gevoerd met BMW. In de paddock in Austin ging zelfs al het gerucht dat de overstap op dinsdag bekendgemaakt zou worden. De coureur in kwestie kan daar alleen maar om lachen en ontkent in alle toonaarden: “Ik vind het wel amusant. Wees er maar niet al te zeker van. Op dinsdag wordt niets aangekondigd, geloof me maar.”

Een eventuele overstap naar de DTM hoeft niet direct het einde van de F1-loopbaan van Hülkenberg te betekenen, aangezien er voor 2021 een flinke stoelendans verwacht wordt. De coureur uit Emmerik ziet alleen een reserve- of simulatorrol in 2020 echter niet zitten.

Met medewerking van Scott Mitchell en Roberto Chinchero