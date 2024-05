Toekomst Newey blijft onduidelijk: "Nog niets besloten"

Het vertrek van Adrian Newey bij het Formule 1-team van Red Bull Racing heeft heel wat stof doen opwaaien. Niet alleen verloor de regerend constructeurskampioen hun trouwe topontwerper, andere teams kunnen de invloedrijke ingenieur nu oppikken en daarvan profiteren. Newey wordt vooral met Ferrari in verband gebracht en volgens sommige media is die deal al zo goed als rond. In de Formula For Success-podcast ontkent zijn manager Eddie Jordan dat dat het geval is. "Het is heel schaamteloos om te zeggen dat hij bij een bepaald team gaat werken", aldus de voormalige F1-teambaas.

Jordan erkent wel dat er gesprekken gevoerd worden over wat de volgende werkgever van Newey wordt, maar dat de keuze voorlopig niet gemaakt is. "Ik spreek hier als iemand die het zou moeten weten - en ik ga niet al te veel weggeven - maar we zijn nog lang niet op dat punt", aldus de Ier. "Er gaan gesprekken komen en er zullen lange gesprekken gevoerd worden. Wij hebben nog niet besloten wat Adrian gaat doen."

Het is een publiek geheim dat er meer dan genoeg interesse in Newey is. Naast Ferrari dingen ook Aston Martin Racing en Williams openlijk naar de diensten van de succesvolste ontwerper uit de F1-geschiedenis. Voor Jordan is dat goed nieuws, maar de bal voor het maken van de keuze legt hij bij Newey zelf. "Daar wil ik heel duidelijk over zijn. Het wordt de keuze van Adrian, dat moet ook. Maar voor nu is die nog niet gemaakt. Daar kan ik mijn leven op zetten", verklaart Jordan. "De neiging om een kant op te gaan is er nog niet. We kijken naar alle mogelijkheden en laten de mensen naar ons toekomen wanneer ze willen praten."

Genoeg tijd

Het is voor Jordan ook belangrijk om geen overhaaste beslissing te nemen. Newey is ondertussen 65 jaar en het afscheid van de sport zit eraan te komen. Daarom wil Jordan alles op alles zetten voor een juiste keuze. "Hij is hier al vanaf de universiteit mee bezig. Van Leyton House naar Williams en McLaren. Hij krijgt nu ook een nieuwe boot. Ik zou zeggen dat hij naast al die potentiële teams waar we het over hebben, ook aan zichzelf moet denken", vertelt Jordan.