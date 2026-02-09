Lange todolist voor Audi: "Nog nooit zo'n lange lijst gezien"

Het jaar 2026 markeert niet alleen de start van een nieuw tijdperk in de Formule 1, met de komst van nieuwe chassis en motoren, maar ook van de entree van Audi. Het Duitse merk heeft het team van Sauber overgenomen. Teambaas Mattia Binotto spreekt van een drukke voorbereiding. "Het is heel veel werk", begint hij in gesprek met F1 TV. "Het is veel werk voor het hele team, voor de coureurs en voor de engineers in de fabriek, gezien het oplossen van alle problemen, de ontwikkeling, operationele zaken enzovoorts."

"Voor ons geldt echt dat we niets mogen overslaan. Alle details moeten op de één of andere manier worden gemanaged en opgelost. We hebben dus een heel lange lijst. Een héél, héél lange lijst – ik heb nog nooit zo’n lange lijst gezien", vervolgt Binotto. Hij klaagt echter niet over de drukte. "Het is juist geweldig, want het team is echt vastberaden om zich te verbeteren en om in betere vorm naar Bahrein te komen", blikt Binotto vooruit op de wintertests die op 11-13 en 18-20 februari plaatsvinden op het Bahrain International Circuit.

Eind januari was er al een shakedown op het circuit van Barcelona. Audi-coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto reden, verspreid over drie dagen, in totaal 243 ronden voor hun team. Het begin van de week in Spanje verliep echter niet soepel voor Audi: op de eerste twee dagen bleef de rijtijd beperkt als gevolg van technische problemen – naar verluidt gerelateerd aan de power unit – met de R26. Vrijdag ging het veel beter, met maar liefst 148 ronden. Dat leidde tot tevreden gezichten bij Audi.

"Het was geweldig, we zijn allemaal heel, heel blij", aldus Binotto. "Dit is een fantastisch project, daar geloven we allemaal in. We zijn allemaal toegewijd, maar we weten ook dat er nog veel te verbeteren en te groeien valt. De testdagen in Barcelona zijn heel, heel belangrijk geweest. Ik denk dat we het redelijk doen, kijkend naar waar we staan in onze reis. De betrouwbaarheid is altijd cruciaal. We hadden verschillende problemen, maar die waren klein en niet dramatisch. Ik denk dat er ook veel positieve punten te melden zijn over Barcelona."

Hülkenberg spreekt van 'nuttige week'

Hülkenberg sluit zich daarbij aan. "We hebben vrijdag meer dan 140 ronden gereden", vult de Duitser aan. "We hebben goede kilometers gemaakt. Voor de auto en alle componenten, inclusief de power unit, is het belangrijk om dat soort afstanden te maken. We hebben opnieuw veel lessen geleerd, die gaan we natuurlijk analyseren in aanloop naar Bahrein. Alles bij elkaar genomen was het een positieve week in Barcelona. We staan duidelijk nog maar aan het begin – elke dag zijn er veel bevindingen en leermomenten – maar het was een nuttige week in Barcelona."