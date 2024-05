Titelwinnende F1-wagen Jody Scheckter levert miljoenen op

De veiling was onderdeel van de Historic Grand Prix of Monaco, die afgelopen weekend voor de veertiende keer in de straten van het prinsdom werd georganiseerd. Publiekstrekker op de veiling was de Ferrari 312 T4 waarmee Jody Scheckter in 1979 wereldkampioen werd en die sindsdien eigendom was van de Zuid-Afrikaanse coureur. Scheckter won er 45 jaar geleden de Grands Prix van België, Monaco en Italië mee.

Jody Scheckter, Ferrari 312 T4

De auto bracht uiteindelijk 7.655.000 euro op, waarmee het net de top-drie van duurste geveilde F1-wagens aller tijden mist. Alleen een Mercedes W196R uit 1954 (22,8 miljoen euro), een Mercedes W04 van Lewis Hamilton uit 2013 (17,5 miljoen euro) en een Ferrari F2003 van Michael Schumacher (12,4 miljoen euro) leverden in het verleden meer op tijdens een veiling.

Jody Scheckter Collection

De 312 T4 was niet de enige F1-wagen van Scheckter die onder de hamer ging. De inmiddels 74-jarige oud-wereldkampioen heeft een uitgebreide collectie (Fomule 1-) wagens. Uit zijn jaren bij McLaren werden een M19 A (1972) en een M23 (1973) geveild. Een ander hoogtepunt op de veiling was zijn Tyrrell P34. De legendarische zeswieler uit 1976 bracht ruim 1 miljoen euro in het laatje. In totaal leverde de veiling van een deel van zijn collectie Scheckter het lieve sommetje van ruim 12,5 miljoen euro op, overigens flink minder dan de verwachtingen die rond de 21 miljoen euro lagen.

Jody Scheckter, Tyrrell P34

Voor fijnproevers was de veiling van RM Sotheby's genieten. Naast de F1-wagens van Scheckter werden in Monaco een keur aan andere sport- en GT-wagens geveild. Het op één na hoogste bedrag werd neergelegd voor een Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider by Scaglietti uit 1972, te weten 3.436.250 euro. Ook een Ferrari F1-wagen uit de jaren vijftig (de 625 F1 uit 1954 om precies te zijn) gooide hoge ogen met een opbrengst 2.705.000 euro. Verder gingen onder andere een Porsche 917 K-81 (1981), een Lancia Delta S4 Rally (1985) en een Lancia Stratos HF Stradale (1975) voor recordbedragen over de toonbank.