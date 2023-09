Na een jaar langs de zijlijn te hebben toegekeken maakte Oscar Piastri begin dit jaar zijn Formule 1-debuut bij McLaren. De Formule 2-kampioen van 2021 is de nieuwe teamgenoot van Lando Norris, die sinds 2019 bij het team zit. Piastri kreeg de tijd om zich aan de Formule 1-bolide aan te passen, maar zoals hij heeft bewezen in zijn juniorcarrière - hij won als rookie drie titels op rij - had hij weinig tijd nodig. Hij kon zich na enkele races al matchen met Norris en met name de afgelopen races maakte hij het de Brit een stuk lastiger.

Ook op Monza scheelde het weinig tussen de twee McLaren-teamgenoten. Zij reden ronde na ronde achter elkaar, raakten elkaar zelfs even toen Piastri uit de pitstraat kwam en kregen daarvoor een flinke uitbrander van teambaas Andrea Stella. Uiteindelijk moest Piastri de strijd met Norris staken na contact met Lewis Hamilton, die zich na de race verontschuldigde voor het contact waarbij de voorvleugel van de MCL60 beschadigd raakte.

Oud-Formule 1-coureur Timo Glock merkt dat Norris de druk van Piastri wel voelt. "Het is me opgevallen dat Lando Norris tijdens verschillende races geïrriteerd is of geïrriteerd overkomt op de radio", schrijft hij in zijn column voor Sky Sports. "Of hij het meent of niet, weet je nooit in het heetst van de strijd. Maar het is een probleem omdat hij nu een teamgenoot heeft die hem een beetje onder druk zet en op zijn niveau rijdt." Zelf gaf Norris onlangs aan dat hij verbaasd was om zichzelf zo terug te horen op de boordradio, aangezien hij zelf het idee heeft dat hij juist kalm en beheerst reageert terwijl het dus regelmatig geïrriteerd overkomt.

Glock is 'benieuwd' hoe deze interne strijd tussen Norris en Piastri zich ontwikkelt. "Piastri komt dichterbij en wil ook zijn kansen grijpen", weet de voormalig Toyota-coureur zeker. "Ik kan begrijpen dat hij daar zijn ongenoegen laat zien door strategisch achter Norris te staan. Je kunt erop wachten dat het wat onrustiger wordt bij McLaren", aldus de 41-jarige Duitser, die zelf actief is in de Porsche Supercup.

Na de Grand Prix van Italië maakte teambaas Stella duidelijk dat hij het contact tussen Norris en Piastri, hoe onschuldig het ook leek, niet kon waarderen. Piastri kwam op de harde band de pitstraat uit en de twee teamgenoten gingen zij aan zij door de eerste chicane. Daar was licht contact, maar beide coureurs konden ongeschonden door. "Er zou nooit contact moeten zijn tussen twee McLaren-auto's. Er was contact en dat past niet bij de manier waarop wij bij McLaren racen", aldus de Italiaan.

Video: Het contact tussen Norris en Piastri in de Grand Prix van Italië