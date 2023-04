Het Formule 1-avontuur leek na het seizoen 2019 voorbij voor Nico Hülkenberg. Hij moest zijn Renault-zitje vaarwel zwaaien en ging als reservecoureur aan de slag bij Racing Point/Aston Martin. Daar kwam hij de afgelopen drie jaar vijf keer in actie als invaller en deed dat niet onverdienstelijk. De Duitser kwam vorig jaar in beeld bij Haas F1 als vervanger van Mick Schumacher en na lang wikken en wegen van het Amerikaanse team viel het de kant van Hülkenberg op.

In zijn eerste drie Formule 1-races namens Haas F1 heeft Hülkenberg een positieve indruk achtergelaten. De 35-jarige coureur uit Emmerik heeft het teamgenoot Kevin Magnussen behoorlijk lastig gemaakt en staat in de tussenstand ook voor met zes punten tegenover één van zijn Deense teamgenoot. Met name in Australië bleek Hülkenberg de sterkste van de twee coureurs en dat beloonde hij met een zevende plaats, terwijl de Deen uitviel door een crash in de slotfase.

De resultaten van Hülkenberg leiden tot tevredenheid bij Haas F1, wat volgens oud-Formule 1-coureur Timo Glock volledig terecht is. "Ik kan alleen maar mijn petje afnemen voor Nico Hülkenberg", zegt Glock tegen Sky Sports. "De manier waarop hij is teruggekeerd als fulltime coureur is sterk. Nico maakte in de eerste drie races een heel duidelijk statement. Hij doet alles goed en plaatst zichzelf in een positie waar andere teams hem opmerken."

Glock merkt dat Hülkenberg zijn comeback in de Formule 1 goed en serieus aanpakt. "Nico doet wat voor hem goed voelt en dat zie je terug in zijn resultaten. Hij is buitengewoon gemakkelijk in de omgang en zeer gefocust. Hij kijkt naar zichzelf en niet naar links en rechts en werkt hard. Hij zit voor de races uitgebreid in de simulator. Zo legt hij voorafgaand aan de weekenden een goede basis voor de races. Hij rijdt op een hoog niveau en heeft zijn teamgenoot momenteel duidelijk onder controle. Magnussen zal zichzelf een paar vragen moeten stellen", oordeelt de F1-analist.