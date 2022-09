Bij de Formule 1-race op Monza reden er voor het eerst in jaren weer twee Nederlanders mee. Op zaterdagochtend kreeg Nyck de Vries, die toevallig op vrijdag al een vrije training had gereden bij Aston Martin, te horen dat hij bij Williams de zieke Alexander Albon mocht vervangen. Albon moest met spoed geopereerd worden aan een acute blindedarmontsteking. De Vries deed het fantastisch en pakte meteen twee punten bij zijn F1-debuut.

In zijn column voor het Duitse Sky Sport zegt voormalig F1-coureur Timo Glock dat hij onder de indruk is van De Vries. “In Italië heeft een rookie echt overtuigd. Was Nyck de Vries de morele winnaar? Jazeker, hij heeft het super gedaan. Om voor zijn eerste Formule 1-race in de wagen te springen en dan zo te leveren, is gewoon uitstekend. Hij heeft echt topwerk geleverd. Hij was ook erg slim in de race en heeft zich in de eerste ronde overal buiten gehouden. De Vries vond toen een ritme en is meteen met de trein meegereden. Hij heeft een duidelijk visitekaartje voor volgend jaar afgegeven.”

Gevolgen voor de rijdersmarkt

Glock denkt dat het debuut van De Vries zeker impact heeft wie waar volgend jaar rijdt. “Het is in mijn ogen relatief duidelijk wat het voor de rijdersmarkt betekent. Hij was de hele tijd al een van de kandidaten, maar met optreden van afgelopen weekend heeft hij zich nog meer in de kijker gezet. Hij zal nu echt bij elk team op het lijstje opduiken. Ik weet zeker dat we hem volgend jaar in één van de wagens gaan zien.”

De voormalig coureur van Toyota en Virgin Racing ziet wel dat voor zijn landgenoot Mick Schumacher steeds lastiger wordt. “Voor Schumacher betekent het dat hij er een concurrent bij heeft voor dezelfde stoeltjes. Dat maakt het voor hem natuurlijk niet makkelijker. Hij heeft in mijn ogen, misschien iets meer onder de radar, ook een goede prestatie geleverd. Met zestien ronden in het hele weekend en de vele problemen die hij had als twaalfde te eindigen met een auto die geen snelheid heeft op Monza, is echt een prima prestatie. En hij had zijn teamgenoot [Kevin Magnussen] ook te pakken.”