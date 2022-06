Tim Coronel ziet geen vechter in Sainz: “Als je haar maar goed zit”

Met nog zo'n twintig ronden te gaan op het Circuit Gilles Villeneuve zorgde AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda voor een safety car door na zijn tweede pitstop linea recta de baanafzetting in te glijden. Carlos Sainz zocht vanaf de leiding de pits op om nieuwe banden te halen om daarna achter Max Verstappen aan te sluiten voor de eindfase van de wedstrijd. Met nog veertien ronden te gaan werd het veld weer losgelaten, waarna hij tot aan de finish jacht maakte op Verstappen. Een serieuze aanval voor de winst kwam er echter niet.

“Ik vond dat jammer”, zegt Tim Coronel tijdens Viaplay-programma Track Talk over het gevecht in de slotfase. “Persoonlijk als coureur had ik hem er een keer tussen gegooid. Als Ferrari zijnde moet je wel iets doen. En Sainz doet het niet. Ik vind het geen leeuw, geen vechter. Kijk naar hoeveel kansen hij heeft gehad. Hij heeft er geen enkele gepakt. Sorry dat ik het zeg, maar als Max in zo’n situatie had gezeten, dan denk ik dat hij de allereerste kans al had gegrepen.”

Coronel krijgt bijval van bandenexpert Kees van de Grint. “Als Leclerc daar had gereden, dan was het iets spannender geweest. Die had denk ik wel een poging gewaagd, net als een paar anderen in het veld”, vult de voormalig Bridgestone-man aan. “Het is niet de eerste keer dat ik dit zeg, maar deze Ferrari-coureur gaat zo’n duel niet winnen. Max heeft zitten lachen onder zijn helm, daar ben ik van overtuigd. Hij had zoiets van: ‘Voor deze man ben ik niet bang.’ En wat Tim zegt, hij had hem op zijn minst twee keer moeten laten staan. Doe maar een keer een actie en schiet dan maar een keer rechtdoor als het niet lukt. Hij heeft Max totaal niet bedreigd.”

Dat Sainz nog geen enkele overwinning heeft behaald in de Formule 1, zegt wat beide heren betreft genoeg. Verstappen behaalde in Canada ondertussen zijn 26ste Grand Prix-zege. “Dat is het mooie aan Max. Je ziet gewoon die eagerness bij hem. Op de een of andere manier zie je die eagerness bij Sainz niet. Hij is iets getemd. Het lijkt wel alsof zijn motto is: als je haar maar goed zit.” Van de Grint lachend: “Zo lijkt het inderdaad. En het zit ook mooi!” Op serieuze toon: “Het is jammer, maar daar ligt onder andere het zwakke punt van Ferrari. Ze hebben een goede auto, maar ze leunen te veel op Leclerc. De kans om te winnen komt niet zo vaak voorbij. Nu was er een kans en weer laat hij hem liggen.”

Coronel zou graag zien dat Ferrari dit jaar nog wat meer gewicht in de schaal gaat leggen, te beginnen met de Britse Grand Prix op Silverstone. Over de eerstkomende race zegt hij: “Silverstone is een circuit waarop balans superbelangrijk is. Red Bull heeft dat sowieso al keurig onder controle, maar Ferrari is over één ronde ook heel sterk. Ik hoop dat Ferrari een beetje tegenstand gaat geven, want als dit de rest van het seizoen gaat zijn, kunnen we van de zomer al het kampioenschap vieren.”

