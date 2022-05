Coronel: "Verstappen zet team op scherp, Ferrari moet iets doen"

De eerste Grand Prix van Miami was misschien een klein beetje over de top qua aankleding, maar daar heeft Tim Coronel eigenlijk best van genoten, zo blijkt als hij maandagochtend de race rond het Hard Rock Stadium analyseert. "Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat het echt op z'n Amerikaans ging, hè. Met die nephaven kreeg je zelfs een beetje het Disney-gevoel, maar ik zag wel dat het gewaardeerd werd - zowel door de kijkers als door de coureurs. Die dachten: 'Wat gebeurt hier allemaal, joh'."

Topsnelheid maakt leven van Verstappen iets makkelijker

Wat betreft de amusementswaarde kon die vraag lange tijd niet worden gesteld. "Het dreigde een beetje saai te worden, dat klopt wel. In dat opzicht hadden we de safety car ook echt even nodig. Ik zou bijna zeggen: bedankt, Gasly", vervolgt Coronel met een lach. Daarna moest Verstappen uit alle macht verdedigen om Charles Leclerc van het lijf te houden, maar hét moment van de race vond volgens Coronel al veel eerder plaats: de start en meer specifiek het moment waarop Verstappen zijn voormalig teamgenoot Carlos Sainz voorbij kon steken in de eerste bochtencombinatie. "Als je mij zou vragen wat de actie van de dag was, dan was het dat moment. De start was de basis voor Max."

Christian Horner had voor aanvang al laten weten dat Verstappen minimaal één Ferrari moest verschalken om een stokje voor het teamspel te steken en precies dat is gelukt. "Max nam eigenlijk belachelijk veel risico, maar toen hij dat deed, snapte ik wel waarom hij die risico's nam. Sainz is natuurlijk al twee keer vroeg uitgevallen en dat speelt toch mee in het hoofd van een coureur. Daarom kon Max dit doen." Nadien moest Leclerc eraan geloven, al profiteerde Verstappen daarbij ook van de keuzes die Red Bull had gemaakt. "Adrian Newey en Red Bull hebben echt een goede job gedaan. Als je ziet hoe hard dat ding op rechte stukken gaat en vooral op het einde van rechte stukken... Als rijder is dat het mooiste wat je kunt hebben, ineens wordt inhalen veel makkelijker. Voor Ferrari is dat juist lastig. Je zit achter iemand, de DRS gaat wel open, maar dat blijkt nog niet genoeg. Daardoor moet je veel meer risico's nemen met inhaalmanoeuvres dan normaal."

Ferrari-upgrades voor Barcelona cruciaal?

Het brengt Coronel bij het grotere plaatje. Zo ziet hij dat de Scuderia beide kampioenschappen aanvoert, maar dat het momentum bij Red Bull is. "Ferrari moet nu wat doen. Ze moeten iets doen om ervoor te zorgen dat ze weer uitlopen. Als je de laatste drie races nog eens goed bekijkt, dan hadden ze een achterstand. Ik denk dat Ferrari echt aan de bak moet om ervoor te blijven. Maar ja, Perez is een gedegen rijder en Max een strijder, dus ik denk dat Red Bull er uiteindelijk overheen gaat."

Dat laatste hangt nauw samen met de vraag wie wanneer upgrades kan introduceren en hoe goed die zijn. In dat opzicht hoopt Mattia Binotto dat Red Bull wordt afgeremd door het budgetplafond, maar Coronel bekijkt het juist anders. "Je moet nu pakken wat je kunt pakken. De eerste klap is een daalder waard en zo denkt Red Bull er duidelijk ook over. Als je dan aan het eind iets minder kan doen, dan is dat maar zo", aldus Coronel. De factor Verstappen speelt daarin ook een rol. "Je ziet dat Max het team scherp probeert te houden, aan te jagen en dat werkt natuurlijk beide kanten op. Dat Ferrari aan het eind van de stint toch zijn snelle rondetijden kon pareren, heeft hem ook wel laten zien 'we zijn er nog lang niet'. Dus nee, Verstappen houdt het team scherp en moet dat ook doen als hij voor het kampioenschap wil gaan." In dat laatste heeft Coronel trouwens alle vertrouwen, als hij op dit moment moet inzetten op de wereldkampioen, kiest hij namelijk resoluut voor de Limburger.

