Echt spannend wilde het zondag niet worden. Althans, aan de kop van het veld was Max Verstappen heer en meester. De Limburger lag al vroeg in de race een straatlengte voor en de concurrenten zagen hem pas terug toen er op het podium van de champagne geproefd mocht worden. Het is ook de constatering van analist Tim Coronel. “We hebben Max eigenlijk niet in beeld gezien, alleen de laatste paar ronden”, reageert hij op de vraag of de race spannend genoeg was. “Maar de rest vond ik wel… Je ziet dat het middenveld mooi bij elkaar zit. Alonso liet natuurlijk fantastische dingen zien, ik kan niet anders zeggen dan dat het hem gegund is. Ja, dan zit je wel op het puntje van je stoel.”

Verstappen reed de overwinning in Bahrein zakelijk ‘naar huis’. Alonso kreeg het publiek op de banken. Hij verschalkte in de tweede helft van de wedstrijd eerst Lewis Hamilton en was uiteindelijk ook landgenoot Carlos Sainz de baas na een kort, maar pikant duel. “Het mooiste moment was natuurlijk dat gevecht samen met Hamilton, dat zijn de twee grote rivalen uit hun tijd bij McLaren”, gaat de autocoureur verder. “Hij verraste iedereen, de commentatoren, mijzelf en Lewis met het punt waarop hij het probeerde.” Het is volgens Coronel een teken dat de AMR23 echt van grote klasse is. “De Aston Martin moet goed zijn om het daar ook te kunnen doen. En dat deed hij met zoveel bravoure, dat volgens mij Hamilton achter zijn oren heeft zitten krabben onderweg: 'Wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Want ik ben eigenlijk degene die dit soort acties uithaalt'.”

De 41-jarige Fernando Alonso is een vechter pur sang. De voorbije jaren moest hij het doen met minder materiaal en dat had ook invloed op zijn racestijl. Met de overstap naar Aston Martin verraste hij, met zijn prestaties van de voorbije week verrast Alonso misschien nog wel meer. “Je ziet bij hem weer die fighting spirit”, aldus Coronel. “Hij ruikt gewoon dat podium, dat vind ik zo tof om te zien. Ook die motivatie naar het team, ze hebben een fantastische auto afgeleverd. Daar moeten we ook bij stilstaan, anders wordt Stroll ook geen zesde. De snelheid in die auto…”

Verstappen is voorlopig een maatje te groot voor het veld, maar Coronel hoopt stiekem op strijd: “Het zou wel heel vet zijn als hij in ieder geval een beetje het gevecht aangaat met Max. Ze zijn wel een beetje dezelfde karakters. Ze laten zich niet de kaas van het brood eten en als het moet, dan maar samen [van de baan]. Ik zou dat voor het publiek fantastisch vinden.”

Kan Fernando Alonso dit jaar races winnen met zijn Aston Martin? Hoe staat Mercedes ervoor en komt de voorspelling van George Russell dit jaar echt uit? Bekijk hierboven het volledige interview van Leonie Oude Elferink met Tim Coronel.