De Formule 1 Grand Prix van Monaco was maar een paar honderd meter aan de gang of de race van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg zat er alweer op. Pérez en Magnussen crashten hevig op weg bij Beau Rivage, waarna Hülkenberg de gespinde Red Bull van eerstgenoemde niet kon ontwijken en mee werd gesleept in het ongeluk. Tim Coronel laat in gesprek met Motorsport.com weten niet te begrijpen dat de stewards dit incident niet onderzochten. "Ik weet niet wie er daar achter de schermen zit, maar diegene weet niet wat autoracen is. Dat durf ik gewoon te zeggen", vertelt de coureur.

Coronel schuift de schuld van de crash namelijk in de schoenen van Magnussen. "Als coureur weet je dat je daar niet moet zitten. En dan bedoel ik Magnussen", vervolgt de analist. "Dit kán niet, het is onmogelijk. Je kan niet eens inhalen daar, dus waarom het überhaupt proberen op een hoekje. Dat hebben we toch gezien? Je weet toch dat het [de volgorde] in de kwalificatie eigenlijk al bepaald is en dat je eventueel alleen in de pitstraat nog kan winnen? Dus Magnussen, what the fuck are you doing? Impossible."

Na afloop van de race waren Pérez, Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur van de Oostenrijkse renstal Helmut Marko verontwaardigd over het besluit van de wedstrijdleiding om het af te doen als race-incident. Coronel kan hun frustratie heel goed voorstellen. "Ik ben het zeker niet eens met de wedstrijdleiding. Die begrijpen niet wat autoracen is. Ik ben er echt woest over, ik snap echt niet dat je dit zo kan bepalen", vertelt een felle Coronel, die geen enkel begrip kan tonen voor het besluit. "Ik vind het een stel gasten dat geen verstand heeft van hoe de situatie op de baan is."

Benieuwd wat Tim Coronel nog meer te zeggen heeft over de niet bepaald spectaculaire Grand Prix van Monaco? Want hoe kijkt de F1-analist eigenlijk naar de overwinning van Leclerc? En maakt hij zich, gezien de matige prestaties van Red Bull op het hobbelige circuit, zorgen over de rest van het seizoen voor het team van Max Verstappen? Bekijk dan het video-interview dat bovenaan dit artikel te vinden is.