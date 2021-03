Coronel blikt terug: “Red Bull en Honda gaan all-in dit jaar”

“Wat een Formule 1-race was dit! Ik heb nog nooit zo enthousiast naar het beeld gekeken”, begint de (iets) oudere helft van de Coronel-tweeling zijn terugblik op de seizoensopener. “Er gebeurde aan alle kanten wat.”

Het drama begon al voor de start, toen de Red Bull van Sergio Perez er plots mee ophield. “Met een nieuwe motor en nieuwe techniek kunnen dat soort dingetjes gebeuren, maar je ziet dat Red Bull het wel goed voor elkaar heeft. Control-Alt-Delete, ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan, maar die auto startte in ieder geval wel weer op en hij kon daarna zijn ding doen.” Ondanks de stroeve start heeft Coronel wel hoge verwachtingen van Red Bull en Honda dit jaar: "Die zitten echt op all-in, echt alles of niks. […] Ik zie twinkelingen in de ogen [van Max Verstappen en Sergio Perez]. Ze weten dat ze op de goede weg zijn.”

'Een van de mooiste races' voor Hamilton

Hoewel Max Verstappen het merendeel van het weekend de snelste was, ging de zege in Bahrein uiteindelijk naar Lewis Hamilton. De Brit boekte daarmee volgens Coronel “verassend” de zege, maar niet onverdiend: “Hamilton ging over en door het gaatje en misschien heeft hij hem daarom ook wel verdiend. Ik denk ook dat hij dit een van zijn mooiste races vond. Je kunt weleens in je eentje voorop rijden en een beker ophalen, maar hij heeft nu echt gestreden, geleden, nog een keer gestreden en dan toch het hoogste plekje behaald: als sportman is dat echt een kick.”

Bekijk bovenaan deze pagina het volledige interview met Coronel, waarin onder andere ook de discussie over de track-limits en de prestatie van Max Verstappen uitvoerig aan bod komen.