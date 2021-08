De Formule 1 begint dit weekend op Spa-Francorchamps aan de tweede seizoenshelft. Elders in de wereld wordt ondertussen hard gewerkt aan een gloednieuw stratencircuit. Begin december moet het Jeddah Street Circuit klaar zijn voor de eerste Grand Prix van Saudi-Arabië. De bouw vordert gestaag maar er zijn nog slechts honderd dagen voordat het snelste stratencircuit ter wereld gereed moet zijn. Het 6,17 kilometer lange circuit, na Spa de langste baan op de F1-kalender, bestaat uit 27 bochten en men rekent op een gemiddelde snelheid van boven de 250 kilometer per uur. Uniek voor een stratencircuit.

Carsten Tilke, managing director van circuitontwerper Tilke GmbH, blikt vooruit. “Nooit eerder hebben we een dergelijk project in zo’n kort tijdsbestek uitgevoerd. We begonnen afgelopen december en moeten over honderd dagen klaar zijn. Ook al is het een stratencircuit, alles moet vanaf nul opgebouwd worden: een groot deel van het circuit, de gebouwen, pitboxen, uitkijktoren en tribunes. Het is een schitterend landschap met de Rode zee aan de ene kant en een lagune aan de andere kant, maar daardoor moesten we wel alle funderingen voor de gebouwen, de drainage voor het gehele gebied en het circuit zelf nog aanleggen. Het is een enorm project maar alles verloopt voorspoedig.”

Video: Het nieuwe F1-stratencircuit in Saudi-Arabië

Volgens het ontwerpbureau is het niet zomaar een stratencircuit: “We hebben nauw samengewerkt met de organisatie in Saudi-Arabië en met de Formule 1 om een circuit te produceren dat geweldige races produceert en uitdagend is voor de rijders. Bovendien wordt het spectaculair voor de tv-kijker. We hebben een zeer uitdagende snelle sectie, een kombocht van 12 graden om inhalen te bevorderen en een stadiongedeelte omringd door tribunes. Er zijn DRS-zones om inhalen nog beter mogelijk te maken en dat alles onder kunstlicht.”

Uniek stratencircuit

Het feit dat de baan in een nieuw gebied gecreëerd wordt en nauwelijks gebonden is aan bestaande openbare wegen maakt het een stuk makkelijker om een aantrekkelijke baan te ontwikkelen: “We zitten niet in hartje stad waardoor we beperkt zijn door gebouwen. Moderne steden zijn opgebouwd uit blokken, waardoor stratencircuits vaak bestaan uit bochten van negentig graden. Dat is niet echt spectaculair voor rijder en toeschouwer. Hier hebben we geen beperkingen want dit gebied wordt pas net ontwikkeld. Het ligt dicht bij de stad dus het heeft de sfeer van een stratencircuit, maar de baan is breed zodat we snelheden halen die normaal alleen mogelijk zijn op permanente faciliteiten. Al deze elementen maken dit een van de beste circuits ter wereld.”