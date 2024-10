Pijnlijk vroege exit voor Piastri in SQ F1 Austin

McLaren heeft de touwtjes in het Formule 1-constructeurskampioenschap overgenomen, maar in de sprintkwalificatie in Austin is het team in het eerste gedeelte al een coureur kwijtgeraakt. Oscar Piastri maakte in zijn tweede ronde een kostbare overschrijding van de tracklimits, waardoor hij zestiende werd. Geen prettig einde van de eerste dag van de baanactie in Austin voor de jonge Australiër.

Gelukkig voor Piastri kan hij morgen alweer revanche nemen. Dan staat na de sprintrace ook de kwalificatie voor de race op zondag op het programma. De teams mogen in de tussentijd alles aanpassen, want na de sprintrace gaat parc fermé weer open. Ook Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Esteban Ocon en de gespinde Alexander Albon moeten de rest van de sprintkwalificatie toekijken.