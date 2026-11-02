Formule 1 GP van Mexico

Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico

Oscar Piastri is door de stewards bestraft omdat hij Arvid Lindblad de muur in stuurde

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 07:43

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Het lastige weekend van Oscar Piastri in de Grand Prix van Mexico is puntloos geëindigd, nadat de McLaren-coureur in de Formule 1 een straf kreeg voor zijn aanrijding met Arvid Lindblad.

Piastri’s reeks van 60 Q3-optredens (inclusief sprints) eindigde op het Autodromo Hermanos Rodriguez, doordat hij zich op een magere twaalfde plaats kwalificeerde. Dat effende het pad voor zijn problemen in het middenveld.

Piastri won bij de start wel drie plekken en haalde vervolgens Franco Colapinto en Lindblad in om de zevende plaats te pakken. De Australiër leidde met 13 seconden voorsprong op de rookie toen Valtteri Bottas crashte, maar de daaropvolgende safety car en staande start brachten dat gat terug tot vrijwel niets – en Lindblad kwam bij het doven van de lichten zelfs voor hem terecht.

Piastri zette zijn rivaal 12 ronden onder druk voordat hij hem buitenom aanviel in bocht 1; eenmaal op de binnenlijn voor bocht 2 ging hij niet vroeg genoeg van het gas en raakte hij met zijn rechtervoorwiel het linkerachterwiel van de Racing Bulls. Lindblad eindigde in de muur.

“Ik probeerde eigenlijk binnendoor te gaan, en toen deed hij heel, heel laat de deur dicht”, vertelde de McLaren-coureur. “Dus ik moest hem min of meer ontwijken en kwam aan de buitenkant terecht.

“Vanaf daar probeerde ik het, en uiteraard duwde hij me behoorlijk ver naar buiten, en op dat moment wist ik dat ik hem niet volledig zou inhalen. Dus ik probeerde eruit te komen, maar hij duwde me zo ver naar buiten dat ik niet verder naar links kon, en we haakten gewoon met de wielen in elkaar, en dat was natuurlijk het eindresultaat.”

Oscar Piastri, McLaren, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Gevraagd of hij ver genoeg naast Lindblad zat om op basis van de rijrichtlijnen recht te hebben op ruimte, antwoordde Piastri: “Dat is altijd lastig. Ik zat er bijna naast, en ik zat daar eigenlijk omdat ik in eerste instantie een crash aan het vermijden was.

“Een lastige, maar ik denk dat we allebei rechtdoor gingen toen we daadwerkelijk contact maakten. Het was niet zo dat ik mijn neus in bocht 2 probeerde te steken op een plek waar dat niet moest. Ik probeerde de positie op te geven, en ik zat al naast de baan, dus ik kon niet echt veel meer doen dan dat.”

Lindblad wilde ondertussen geen commentaar geven op het incident, omdat hij nog geen herhaling had kunnen bekijken, maar maakte zijn gedachten toch duidelijk: “Uiteindelijk waren we snel, ik was echt met hem aan het racen, hij zat meer dan 10 ronden achter me vast. Ik was vastbesloten om voor de positie te racen, en ik was hem niet zomaar gemakkelijk buitenom voorbij laten rijden.”

De stewards van de FIA oordeelden streng over het rijden van Piastri en gaven hem een straf van 10 seconden, waardoor hij van de zevende plaats tot buiten de puntenposities terugviel.

“Bij het naderen van bocht 1 probeerde de coureur van auto 81 buitenom auto 41 in te halen”, stond in het rapport van de stewards. “Auto 81 zat nooit volledig naast auto 41 en kon daarom geen aanspraak maken op het recht op de bocht. In bocht 1 verdedigde de coureur van auto 41 zijn positie door de remmen los te laten, maar hij dwong auto 81 niet van de baan en liet aan de buitenkant raceruimte – iets waartoe hij niet verplicht is.

“De stewards bepaalden dat de aanrijding vermeden had kunnen worden als de coureur van auto 81 na bocht 1 verder naar links was gegaan, zelfs als dit inhield dat hij vóór bocht 2 de baan moest verlaten.”

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Na een lastig seizoen te hebben doorgemaakt, zal Piastri teleurgesteld zijn – des te meer nadat hij een beschadigde McLaren naar de finish moest brengen.

“Ik probeerde een indicatie te krijgen van hoeveel schade ik had”, zei hij. “Ik kon een beetje aan de stem van Tom [Stallard, race-engineer] horen dat we veel schade hadden. Toen ik de auto daarna bekeek, was het behoorlijk aanzienlijk, dus het was hard werken. Ik denk dat we uiteindelijk genoeg snelheid hadden om redelijk comfortabel stand te kunnen houden, maar ja, het waren zeker niet de makkelijkste laatste 10 ronden.”

Aanvullende verslaggeving door Stuart Codling en Ronald Vording

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