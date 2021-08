De Nederlandse Formule 1-fans maar van 3 tot 5 september 2021 is de koningsklasse van de autosport eindelijk weer te gast in Nederland. De komende jaren organiseert Circuit Zandvoort de Dutch Grand Prix. Uiteraard gaat de meeste aandacht uit naar Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's, maar er staat nog veel meer leuks op het programma. We hebben het volledige tijdschema met alle actie op de baan op een rijtje gezet.

Naast de Formule 1 komt ook het FIA Formule 3-kampioenschap in actie op Circuit Zandvoort. De topcoureurs van de toekomst rijden driemaal een race, doorgaans goed voor het nodige spektakel. Ook de W Series komt in actie. Dit kampioenschap is speciaal voor vrouwen en heeft met de Nederlandse Beitske Visser een absolute topper in de gelederen. Daarnaast racet ook de Porsche Supercup over het duinencircuit. De Nederlander Larry ten Voorde heeft daar goede kansen op de titel en zal voor eigen publiek alles uit de kast halen om sterk voor de dag te komen.

Buiten de raceactie zorgt ook de lokale organisatie voor vertier met demo's en een showteam. Ook naast de baan valt voldoende te beleven dus je hoeft je geen moment te vervelen! Mogelijk wordt het programma door de coronamaatregelen nog aangepast, maar de tijden van de diverse raceklassen staan al vast.

F1 Zandvoort - Programma donderdag 2 september

Op de donderdag voor de Grand Prix valt er nog geen actie op de baan te aanschouwen. De Formule 1-coureurs blikken vooruit op het weekend in de traditionele persconferentie. Deze is niet toegankelijk voor publiek. Ook de Pit Lane Tour is enkel voor genodigden en niet zoals op vele andere circuits toegankelijk voor iedereen met een weekendticket. Dit vanwege de geldende corona-maatregelen. Losse tickets voor de Pit Lane Tour zijn helaas niet te koop.

Klasse Sessie Tijd Formule 1 Persconferentie* 12:30 - 16:00 Pit Lane Tour (alleen voor genodigden) 15:00 - 18:00

F1 Zandvoort - Programma vrijdag 3 september

De eerste dag van de actie op Circuit Zandvoort. De Formule 1 traint tweemaal een uur (om 11.30 uur en 15.00 uur) en de coureurs maken kennis met het uitdagende duinencircuit. Ook de overige klassen uit het bijprogramma komen in actie voor hun vrije trainingen. De Formule 3 en de W Series rijden ook hun kwalificaties.

Klasse Sessie Tijd Showteam 09:15 - 09:25 FIA Formule 3 Vrije training 10:05 - 10:50 Formule 1 Eerste vrije training 11:30 - 12:30 W Series Vrije training 12:55 - 13:25 Formule 1 Persconferentie teambazen* 13:00 - 14:00 Porsche demonstratie 13:30 - 13:40 FIA Formule 3 Kwalificatie 13:50 - 14:20 Formule 1 Tweede vrije training 15:00 - 16:00 Showteam 16:05 - 16:20 FIA Formule 3 Persconferentie* 16:05 - 16:35 W Series Kwalificatie 16:30 - 17:00 Porsche Mobil 1 Supercup Vrije training 17:25 - 18:10

F1 Zandvoort - Programma zaterdag 4 september

Vandaag staat de zeer belangrijke Formule 1-kwalificatie op het programma. Vanaf 15.00 uur gaan de coureurs uitmaken wie er de Grand Prix van Nederland vanaf pole-position mag aanvangen. Om 12.00 uur wordt er eerst nog een uur getraind. Ook staan de eerste races van het weekend gepland. Het FIA Formule 3-kampioenschap racet zelfs tweemaal, de W Series rijden ook hun enige race van het weekend. In de Porsche Supercup vindt de kwalificatie plaats.

Klasse Sessie Tijd Showteam 09:15 - 09:45 Formule 1 Pitstoptraining 09:20 - 09:40 FIA Formule 3 Race 1 (24 ronden of 40 minuten) 10:35 - 11:20 FIA Formule 3 Persconferentie* 11:40 - 12:00 Formule 1 Derde vrije training 12:00 - 13:00 Showteam 13:05 - 13:35 Porsche Mobil 1 Supercup Kwalificatie 13:45 - 14:15 Formule 1 Kwalificatie 15:00 - 16:00 Formule 1 Persconferentie* 16:00 - 17:00 Showteam 16:05 - 16:20 W Series Race (30 minuten + 1 ronde) 16:30 - 17:10 FIA Formule 3 Race 2 (24 ronden of 40 minuten) 17:55 - 18:40 FIA Formule 3 Persconferentie* 19:00 - 19:30

F1 Zandvoort - Programma zondag 5 september

De grote dag: de Grand Prix van Nederland staat op het programma! Toch is er vroeg op de dag ook al voldoende entertainment. De Formule 3 rijdt nog eenmaal een race en de altijd spectaculaire Porsche Supercup komt ook in actie. Daarna volgt de Formule 1-rijdersparade en de opbouw richting de race. De Grand Prix van Nederland gaat om 15.00 uur van start en duurt 72 ronden of 120 minuten.

Klasse Sessie Tijd Showteam 09:20 - 09:50 FIA Formule 3 Race 3 (24 ronden of 40 minuten) 10:45 - 11:30 Showteam 11:35 - 11:45 FIA Formule 3 Persconferentie* 11:50 - 12:20 Porsche Mobil 1 Supercup Race (16 ronden of 30 minuten) 12:10 - 12:45 Porsche demonstratie 12:50 - 13:15 Formule 1 Rijdersparade 13:20 - 13:50 Showteam 13:20 - 13:50 Formule 1 'We Race As One'-moment 14:43 - 14:44 Formule 1 Volkslied 14:44 - 14:46 Formule 1 Grand Prix (72 ronden of 120 minuten) 15:00 - 17:00 * Niet toegankelijk voor publiek