Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Australië 2020?

Aankomend weekend krijgen we de eerste antwoorden op veel Formule 1-vragen. Hoe staat het met de vorm van Red Bull Racing en Max Verstappen? Domineert Mercedes ook dit jaar? Heeft Ferrari de boot gemist met de SF1000 of heeft het Italiaanse team iedereen zand in de ogen gestrooid? En wie komt er in de middenmoot het beste uit de startblokken? Dat en meer wordt vanaf vrijdagochtend duidelijk.

Als je de eerste actie op de voet wilt volgen zul je vroeg uit de veren moeten. De eerste vrije training van de Grand Prix van Australië staat om 02.00u Nederlandse tijd gepland. Om 06.00u gaat de tweede sessie van start. Op zaterdag begint de laatste training om 04.00u, drie uur later start de kwalificatie. De startlichten gaan op zondagochtend om 06.10u op groen.

Tijdschema F1 Grand Prix van Australië 2020: