De Grand Prix van België op Spa-Francorchamps had voor wat betreft het podium ook op papier afgedaan kunnen worden. WK-leider Lewis Hamilton zegevierde andermaal, Valtteri Bottas legde in de tweede Mercedes beslag op de tweede plaats. Max Verstappen maximaliseerde andermaal en finishte als derde. Wederom bleek dat er op dergelijke snelle circuits weinig uit te richten valt tegen de oppermachtige Zilverpijlen, tenzij het weer of banden een rol van betekenis gaan spelen. Dat belooft weinig goeds voor de Grand Prix van Italië op Monza. De hogesnelheidstempel lijkt Mercedes aardig op het lijf geschreven.

De meeste aandacht zal uitgaan naar Ferrari, dat een dramatisch weekend beleefde op Spa-Francorchamps. De Scuderia zegevierde in 2019 op de twee snelste banen van het seizoen maar eindigde afgelopen weekend roemloos ver buiten de punten. Op steun van de Tifosi hoeft men in Monza ook niet te rekenen want door het coronavirus mag publiek nog altijd niet aanwezig zijn.

Interessant is het feit dat men voor het eerst gaat rijden zonder de speciale ‘party modes’. De FIA heeft voorgeschreven dat vanaf deze race alle teams met dezelfde motorinstelling aan de kwalificatie en race moeten deelnemen. De power unit opschroeven voor een snelle kwalificatieronde, of juist terugzetten in de slotfase van de race om de motor te sparen, is niet langer toegestaan. Gaat dit invloed hebben op de uitslagen? We zullen het over een paar dagen weten.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Italië?

Het Grand Prix-weekend op de Autodromo Nazionali di Monza vindt plaats van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september 2020. Men rijdt volgens het gebruikelijke Europese tijdschema. Dat houdt in dat er op vrijdag tweemaal een vrije training van anderhalf uur plaatsvindt. De eerste vrije training start om 11.00 uur Nederlandse tijd, de tweede vrije training begint om 15.00 uur. Op zaterdag staat er om 12.00 uur nog een vrije training van een uur op het programma. Om 15.00 uur gaat de kwalificatie van start. De Grand Prix van Italië 2020 start op zondag 6 september om 15.10 uur.

Tijdschema F1 Grand Prix van Italië