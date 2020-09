Tijdnood bij Racing Point: alleen Stroll met upgrades in Rusland

Eigenlijk was Racing Point van plan om beide coureurs in Rusland uit te rusten met de nieuwe onderdelen die het introduceerde tijdens de Toscaanse GP, maar dat plan kan de prullenbak in nadat Stroll hard crashte op Mugello. Een lekke band zorgde ervoor dat de Canadees hard van de baan ging. Hij was enige coureur van het team die daar met de nieuwe onderdelen reed, maar die onderdelen veranderden bij de crash in schroot. Racing Point gaf daarna al toe dat het een race tegen de klok zou worden om beide coureurs zoals gepland te voorzien van de updates in Rusland.

Nu blijkt dus dat dit niet is gelukt, en daarom heeft het team besloten de updates te geven aan de rijder die met de beste klassering in het kampioenschap - dat is Stroll. Perez moet het dus stellen met het oudere pakket. Wel vertrouwt het team erop dat beide coureurs tijdens de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring over de updates kunnen beschikken. Onderdeel van die upgrades zijn nieuwe sidepods, een nieuwe vloer, een nieuwe motorkap en nieuwe brake ducts.

Bij de Toscaanse Grand Prix vertelde Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer dat hij denkt dat de upgrades enkele tienden van een seconde per ronde opleveren. “Het is lastig om het precies te zeggen”, zei hij over het verschil in rondetijd. “Het was echter de bedoeling dat de upgrades twee tot drie tienden waard zouden zijn, en dat is precies wat het verschil in prestaties [tussen de twee auto’s] was.

Met de RP20 strijd Racing Point dit seizoen mee om de derde plek bij de constructeurs, maar de vorm lijkt nogal te schommelen tijdens kwalificaties en races. De renstal heeft nu besloten om de focus meer te leggen op het zoeken van de juiste afstelling voor de race, in plaats van op de snelheid over één ronde. “Met de auto die we hebben, keken we dit jaar ook meer naar de kwalificatie”, zei Szafnauer. “Maar we hebben onze recente raceweekenden nabesproken en besloten dat we ons meer gaan richten op de dag van de race - zoals we op Monza en Mugello deden. Als je meer kiest voor een betere raceauto dan een kwalificatiebeest, krijg je meestal op zondag de beloning.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble