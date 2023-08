VIDEO: Ook tijdens F1-kwalificatie Zandvoort gaat Max Verstappen in de fout Na foutjes tijdens de eerste twee trainingen op vrijdag en een fout tijdens de zaterdagse oefensessie ging het ook in de kwalificatie nog niet naar wens voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur miste in de Tarzanbocht zijn rempunt en gleed even van de baan af. Gelukkig voor de 25-jarige coureur hield hij zijn RB19 uit de muur, dus kon hij zonder schade doorrijden.