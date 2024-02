Tien F1-seizoenen Max Verstappen: 2018 - Het keerpunt

De eerste vijf Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2018 verliepen niet naar wens voor Max Verstappen. In Australië ging hij meermaals wijd, om door de opgelopen schade te spinnen en uiteindelijk zesde te worden. Daarna volgde een kwalificatiecrash in Bahrein, gevolgd door een touché met Lewis Hamilton en een uitvalbeurt in de race. In China eindigde hij als vijfde na een tijdstraf voor een botsing met Sebastian Vettel, terwijl Red Bull Racing-teamgenoot Daniel Ricciardo zegevierde. Met diezelfde Ricciardo crashte Verstappen in Azerbeidzjan, om vervolgens in Spanje derde te worden en zijn eerste podiumplek van het seizoen te pakken.

Hoewel de seizoensstart dus verre van ideaal was, reisde Verstappen met vertrouwen af naar Monaco. Daar stond de zesde race van het jaar op het programma. "Ik denk dat we een goede auto hebben. Je hebt hier niet veel rechte stukken, wat gunstig is voor ons en we weten dat we een goede wagen hebben voor de bochten. We moeten er alleen voor zorgen dat we een goede balans vinden tijdens de trainingen en dan zien we daarna wel hoe snel we zijn", verklaarde hij op woensdag tijdens zijn praatje met de pers na de vraag of de overwinning een realistisch doel is in het prinsdom.

Red Bull snel, maar dure fout in VT3

Dat de RB14 en het stratencircuit van Monaco een goede match waren, bleek wel tijdens de donderdagse trainingen. In de eerste training klokte Ricciardo de snelste tijd, op anderhalve tiende gevolgd door Verstappen op de tweede stek. Verder bleef alleen Lewis Hamilton nog enigszins in de buurt met een achterstand van drieënhalve tiende. In de tweede sessie oogde Red Bull nog sterker met opnieuw Ricciardo en Verstappen op de eerste twee posities. Ditmaal was Sebastian Vettel de naaste achtervolger, al gaf hij al meer dan een halve seconde toe. Het gaf Verstappen vertrouwen met het oog op de kwalificatie en de race. Gevraagd of pole-position en de zege mogelijk waren, antwoordde hij: "Dat is zeker het doel."

De zwaar gehavende Red Bull RB14 van Verstappen na zijn crash in de derde training.

Na een rustdag op vrijdag stond er zaterdag nog een training op het programma voordat de kwalificatie zou losbarsten. Daarin bevestigde Red Bull haar status als favoriet in Monaco, want bij aanvang van de slotfase was Ricciardo opnieuw de snelste en sloot Verstappen op 0.001 seconde aan. De Limburger wilde echter meer en in zijn poging om zijn tijd aan te scherpen, ging het mis. Bij het insturen van de chicane bij het zwembad raakte hij aan de binnenkant de vangrails, waardoor zijn rechter stuurstang afbrak en de RB14 bij het uitkomen van de bochtencombinatie in de vangrails belandde - met forse schade tot gevolg.

De schade bleek zelfs dermate groot dat de monteurs van Red Bull de bolide niet gerepareerd kregen voor het einde van het eerste deel van de kwalificatie. Daarmee kon er meteen een streep door een mogelijke pole-position, want Verstappen moest toekijken in de kwalificatie en zou daardoor als twintigste en laatste aan de race beginnen. Ook de ambitie om de race in Monaco te winnen, kon daardoor in de ijskast gezet worden. "Het gebeurt allemaal zo snel en dan ben je een beetje afgeleid, waarna ik misschien iets te vroeg heb ingestuurd. Of niet ‘misschien’, ik heb duidelijk te vroeg ingestuurd", verklaarde Verstappen achteraf. Om de pijn te vergroten, slaagde Ricciardo er wel in om de pole veilig te stellen.

Het incident in de derde training kwam Verstappen ook op de nodige kritiek te staan binnen Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner baalde ervan dat zijn formatie niet met beide auto's op de eerste startrij stond, maar dat een van de bolides vanuit de achterhoede moest komen. "Deze plek kan bijten en dat heeft Max ondervonden. Hij moet hiervan leren en stoppen met dit soort fouten te maken. Zoveel kansen krijg je niet om de Grand Prix van Monaco te winnen." Topadviseur Helmut Marko toonde zich eveneens kritisch: "Hij is niet geduldig genoeg. Hij wil altijd het snelste zijn, maar het resultaat telt pas als je over de finish komt. Hij moet geduldiger worden, de situaties beter beoordelen."

Verstappen redt punten en zorgt daarna voor ommekeer

Verstappen wist zodoende niet alleen dat het lastig zou worden om vanaf P20 een goed resultaat te scoren op het krappe stratencircuit van Monaco, maar ook dat de ogen van de leiding van Red Bull op hem gericht waren. Hij begon op de hardere ultrasofts aan een inhaalrace, om pas na 47 ronden zijn eerste en enige pitstop van de race te maken en daarbij hypersofts te halen. "Dat was de juiste tactiek, ondanks dat de ultrasoft geen geweldige band was voor deze race", blikte Verstappen na de race terug. Door deze strategie en zes inhaalacties op de baan knokte hij zich uiteindelijk naar de negende plek, zo'n 25 seconden achter winnaar Ricciardo - die meer dan de helft van de race zonder functionerende MGU-K reed - en slechts 1,7 seconden achter nummer zes Esteban Ocon.

Met een inhaalrace op zondag weet Verstappen toch nog enkele punten uit het vuur te slepen.

"Dit was het maximaal haalbare", erkende Verstappen, die zich ervan bewust was dat hij het zich niet kon permitteren om veel risico's te nemen tijdens de 78 ronden tellende race. "Aan het einde reden we van P4 tot en met P9 in een treintje, maar vanaf de laatste plek had ik niet meer kunnen doen. Ik wilde vandaag niet veel risico’s nemen en niet crashen, want dat kon ik me niet permitteren. Dus ik heb alles gedaan met een zekere marge. En als ik meer risico’s had genomen, had ik de rijders voor me ook niet gepasseerd."

Door de crash in de derde training schakelde Verstappen zichzelf uit voor de zege in Monaco, maar de daaropvolgende kritiek van Horner en Marko bleek uiteindelijk wel het gewenste effect te hebben. In Canada antwoordde de Nederlander door in alle trainingen de snelste te zijn, gevolgd door een derde plek en de snelste ronde in de race. In Frankrijk volgde een tweede plek, waarna hij in Oostenrijk zijn eerste zege van het seizoen zou boeken. In het restant van het seizoen zou Verstappen nog zeven keer op het podium eindigen en twee vijfde plaatsen als slechtste resultaten boeken. Bovendien won hij in Mexico zijn tweede race van 2018, waarna hij in Brazilië op weg naar de zege door achterblijver Ocon in de rondte werd getikt.

Die actie van Ocon zorgde ervoor dat Verstappen na de race even zijn geduld verloor. Op de baan was dat geduld er inmiddels wel, iets wat sindsdien ook niet meer verdwenen is - ongetwijfeld tot grote vreugde van Marko...