Tien F1-seizoenen Max Verstappen: 2023 - Dominantie met hoofdletter D

Na de stroeve start van 2022 hopen Red Bull Racing en Max Verstappen de kinderziektes van de RB18 te verhelpen met de nieuwe RB19. De uitvalbeurten in Bahrein en Australië vroeg in het jaar zijn hen een doorn in het oog geweest, maar het team kan voortbouwen op de zeer sterke prestaties van diens voorganger. De presentatie van de auto is wel even anders dan vorig jaar: nu vindt deze plaats in New York vanwege de aankondiging van de samenwerking met Ford voor het motorenproject voor 2026. Verstappen oogt bij die presentatie in ieder geval positief gestemd. "Niemand is natuurlijk perfect en je kunt altijd leren. Dat geldt ook voor mij", zegt hij in New York. "We hebben al geweldige dingen bereikt, maar je neemt altijd weer dingen mee. De nieuwe auto heb ik in de simulator gereden en daar zijn wat dingen in verwerkt die ik van vorig jaar heb geleerd, al kan ik niet in details treden."

Die lessen van 2022 neemt Red Bull inderdaad mee. Op de achtergrond wordt gevreesd voor de gevolgen van de mindering in windtunneltijd, maar teambaas Christian Horner benadrukt dat dit vooral voor 2024 voelbaar zal zijn. In 2023 voelt het Oostenrijkse team er geen enkele pijn van, zoals gauw zou blijken. De tegenvallende seizoenstart van 2022 wordt meteen weggespoeld met de zege in Bahrein. Verstappen zet meteen de toon door teamgenoot Sergio Perez op elf seconden te zetten. De concurrentie van Red Bull krijgt echter het grootste waarschuwingsschot: het hele veld erachter komt met ruim een halve minuut achterstand over de finish. Opnieuw kan Mercedes geen potten breken en heeft juist Aston Martin een geweldige winter achter de rug: Fernando Alonso eindigt bij zijn debuut voor het team op het podium.

Wat volgt zijn de eerste tekenen van een sterke dominantie voor Red Bull, al is het in de eerste vier races nog niet helemaal duidelijk wie van de twee de grootste titelkandidaat is. In Saudi-Arabië volgt namelijk een van de dieptepunten voor Verstappen. In de kwalificatie begeeft de aandrijfas het en kan hij in Q2 geen rondetijd noteren. Het resultaat? De vijftiende startplek op het bloedsnelle stratencircuit van Jeddah waar inhalen een uitdaging kan zijn. Kán, want ook in deze moeilijke situatie toont Verstappen aan dat hij en Sergio Perez over een ijzersterke F1-auto beschikken. Hij baant zich een weg naar voren en krijgt zelfs even zijn teamgenoot in zicht, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats. Perez begint te geloven in zijn titelkansen, Verstappen beperkt de schade en richt het vizier op de komende races.

Omslagpunt

In die races maakt Verstappen al heel snel een einde aan die titeldromen van de Mexicaan. Het omslagpunt komt in Miami, waar Verstappen opnieuw een matige kwalificatie beleeft door de timing van een rode vlag. Daardoor moet hij van de negende plaats vertrekken terwijl Perez de pole-position pakt. Perez heeft het vooraan allemaal onder controle, maar langzaamaan ziet hij in de spiegels een donkerblauwe bolide steeds groter worden. Met name op de harde banden slaat Verstappen zijn slag en komt het zelfs tot een duel tussen de teamgenoten. Het lijkt in een tranendal te eindigen, maar ze laten elkaar heel. Verstappen neemt de leiding over en wint de race met een voorsprong van 5 seconden. Een harde klap voor Perez, die weet dat zijn teamgenoot ook met een teleurstellende kwalificatie niet uitgevlakt mag worden. Later dat jaar blikt Verstappen zelf terug op die race. "Natuurlijk was ik niet blij met de kwalificatie, maar vanaf P9 concentreerde ik me vooral op het uit de problemen blijven om daarna de weg naar voren in te zetten. Het was voor het kampioenschap erg belangrijk om die race te winnen", stelt hij vast.

Wat dan volgt is een reeks vol overtuigende zeges voor Verstappen terwijl Perez in de kwalificaties al worstelt. Zo zet de Nederlander grote stappen naar zijn derde titel. Na de eerste seizoenshelft begint hij voor de derde keer aan zijn thuisrace. Het is een bijzondere zondagmiddag waarin regen een grote rol speelt. De juiste pitstopstrategie en timing zijn van cruciaal belang en kunnen het verschil maken tussen een zege of puntloos naar huis gaan. Ook op Zandvoort maken Verstappen en Red Bull echter geen fouten. In de stromende regen houdt Verstappen zijn hoofd koel om na de onderbreking vanwege te hevige regenval de zege te pakken. In Italië maakt hij er meteen zijn tiende zege op rij van - een absoluut record. Zo kan er plots al gedacht worden aan de titel in Singapore.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen wint in Miami, een omslagpunt in het F1-seizoen 2023.

Smetje op seizoen

Bij aankomst in Singapore liegen de cijfers er niet om. Red Bull heeft alle veertien races tot dan toe gewonnen en Verstappen kan zijn elfde zege op rij pakken. Zo dominant als de RB19 is, verwacht men dat de Nederlander ook op dit stratencircuit gaat winnen - iets waar hij nog nooit in is geslaagd. Vanaf de eerste trainingen lijkt het er echter op dat dit niet zomaar gaat gebeuren. Verstappen en Perez zijn qua snelheid nergens te bekennen en beklagen zich over de balans in de auto. Zou dit dan het Waterloo worden voor Red Bull? In de kwalificatie klinkt het antwoord 'ja'. Verstappen en Perez stranden puur op snelheid in Q2 en moeten aan de bak in de race, maar veel posities kunnen zij niet goedmaken. Het racetempo is goed, maar meer dan een vijfde plaats zit er niet in voor de regerend kampioen.

Voor Red Bull en Verstappen is het weer even een reality check te midden van een ongekend dominant seizoen. "Ik wist dat deze dag vroeg of laat toch wel zou komen, dus op zich vind ik het prima", blikt Verstappen terug op zijn enige non-podiumfinish van 2023. "Alles moet perfect zijn. Iedereen zegt altijd wel 'ah, kijk hoe dominant ze zijn en kijk hoe makkelijk het gaat', maar het is niet makkelijk. Je moet alle details voor elkaar krijgen om te winnen. Dit weekend hadden we dat duidelijk niet en dan loop je achter de feiten aan en win je niet." De perfectie in de vorm van 22 zeges uit 22 races is na Singapore niet meer na te streven, maar het team heeft wel weer wat kunnen leren voor 2024.

Na Singapore is het weer terug naar normaal voor Verstappen, die de races in Japan, Qatar, Austin, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi wint. Hij pakt zijn derde titel op rij, nota bene op een zaterdag bij de sprintrace in Qatar. Het record voor meeste zeges in een seizoen, meeste punten in een seizoen en hoogste winstpercentage - een record dat al decennialang op naam stond van Alberto Ascari - sneuvelen. Het is een jaar voor de recordboeken. Op weg naar het cruciale en bij Red Bull toch wat gevreesde 2024 lijkt er geen wolkje aan de lucht.