Tien F1-seizoenen Max Verstappen: 2022 - Hetzelfde, maar toch anders

Het is flink bijkomen na het bijzonder enerverende seizoen 2021. De titelstrijd is in het voordeel van Max Verstappen beslist, maar de nasleep van de controverse in Abu Dhabi duurt voort. Waar de FIA op de achtergrond flink wat wijzigingen doorvoert, wordt met spanning uitgekeken naar de start van het nieuwe seizoen. Mercedes is immers constructeurskampioen geworden, maar leverde geen wereldkampioen af. Kan het Duitse team terugslaan, of is dit het begin van een nieuwe periode? Beide teams hebben immers veel moeten opgeven in de strijd voor die titel in 2021, met alle gevolgen van dien voor de ontwikkeling van de bolide voor 2022. Die stap naar het nieuwe seizoen is een belangrijke, aangezien de Formule 1 nieuwe technische regels - na uitstel - eindelijk heeft geïntroduceerd. In dit nieuwe tijdperk moet het voor de coureurs makkelijker worden om elkaar in de bochten te volgen door de mindering in vuile lucht. Zo is er veel om naar uit te kijken in 2022. Wie heeft het dit keer bij het rechte eind voor de nieuwe regels?

Na het vele moddergooien tussen Mercedes en Red Bull in 2021 gaat de strijd in 2022 plots niet meer tussen deze twee. Red Bull heeft met de RB18 een sterke bolide in handen, iets wat niet geldt voor Mercedes met de W13. De auto met het ongeluksgetal blijkt een ramp: de auto kampt met te veel porpoising en het bijzondere 'zeropod'-concept blijkt niet het gewenste effect te hebben. Het is een valse start voor de renstal van Toto Wolff, die toeziet hoe Ferrari de rol van naaste belager van Red Bull op zich neemt. Charles Leclerc en Carlos Sainz zien in de testdagen in Bahrein al een duidelijke stap vooruit. De eerste race komt ook op naam te staan van Leclerc, waarbij Sainz voor de 1-2 zorgt. Daarbij worden zij wel geholpen door de late dubbele uitvalbeurt van Verstappen en Sergio Perez.

Als Verstappen vervolgens wint in Saudi-Arabië, maar uitvalt in Australië, is het voor de kersverse kampioen duidelijk: de RB18 is rap, maar het ontbreekt aan betrouwbaarheid. "Het heeft nu geen zin om aan de wereldtitel te denken, laten we eerst zorgen dat we races finishen", moppert hij dan ook na die domper. Een ander probleem is bovendien de bandenslijtage. Red Bull-adviseur Helmut Marko merkt op dat de Ferrari's met name op de mediumbanden sneller waren én beter met de banden omgingen. Daarnaast moet de RB18 volgens de Oostenrijker op dieet, aangezien deze ruim boven het minimumgewicht ligt. Plots neemt Ferrari de favorietenrol niet alleen van Mercedes, maar ook van Red Bull over.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen kijkt toe hoe zijn RB18 wordt geblust in de GP van Australië.

Spectaculair op Spa

Het is echter van korte duur, want al gauw slaat Verstappen terug. Hij eist de zeges in Emilia-Romagna, Miami en Spanje - ondanks een niet altijd functionele DRS en een uitstap door de grindbak - op en zet Ferrari's titelhopen daarmee weer even in de ijskast. Het goede nieuws voor Verstappen is dat de uitvalbeurten in Bahrein en Australië de grootste dieptepunten van het seizoen blijken. Op het circuit van Imola begint de Nederlander namelijk aan een reeks puntenscores die hij tot en met de laatste race van het seizoen - Abu Dhabi - volhoudt. Enkel in Groot-Brittannië, Singapore en Brazilië eindigt hij niet op het podium. Gepaard met de terugval van Ferrari, waar betrouwbaarheidsproblemen een nog grotere rol spelen dan bij Red Bull, lijkt er voor Verstappen na de eerste seizoenshelft geen wolkje meer aan de lucht en ligt de weg naar zijn tweede wereldtitel op rij helemaal open.

Een van de hoogtepunten van Verstappen komt op het circuit van Spa-Francorchamps. De toekomst van het Ardennen-circuit staat onder druk en de verregende editie van 2021 is geen reclamespot gebleken. In België weet hij dat hij niet van zijn kwalificatiepositie gaat starten, want hij heeft enkele gridstraffen vanwege vervangen onderdelen. Zodoende start hij niet van pole, maar van de veertiende plaats. Deze race na de zomerstop maakt echter meteen duidelijk aan de concurrentie dat zij niet meer hoeven te dromen van de titel. Vanaf die veertiende startplaats snijdt Verstappen door het veld heen om na twaalf ronden al de leiding in de race over te nemen. Ook teamgenoot Perez moet er dus aan geloven en wacht een pijnlijke middag: Verstappen wint met een marge van 17,8 seconden.

Toch een feest in Japan

Ook de thuisrace in Zandvoort wordt weer gewonnen door Verstappen, die daarmee voor de tweede keer op rij deze race wint. Eerder toonde hij in Hongarije ook al aan dat een tegenvallende kwalificatie door motorproblemen en een spin hem niet van de zege kunnen weerhouden. In Singapore volgt juist een van de zwaarste races van het seizoen voor de Red Bull-coureur. Hij mist in de kwalificatie door een rekenfout van het team de kans om voor pole te gaan en staat daar voor een inhaalrace. Zo'n race zou het niet worden: na een moeizame avond - en stevige verremming - eindigt hij op de zevende plaats. Het titelfeest moet dus even uitgesteld worden.

In Japan is het, net als in Singapore, nat. Het is een chaotische race op Suzuka, waar door de regen niet de volledige raceafstand afgewerkt kan worden. Verstappen komt ondanks een raceafstand van 28 ronden met een voorsprong van maar liefst 27 seconden als eerste over de streep, maar het kampioensfeest lijkt wéér uitgesteld te moeten worden. Door verwarring over het puntenreglement gelooft Verstappen zelfs op het podium nog niet dat hij weer kampioen is geworden, maar de verwoording werkt in zijn - en motorleverancier Honda's - voordeel: zijn tweede F1-titel op rij is een feit, al zij het op een heel andere manier dan in 2021. "Het is waanzinnig", blikt hij terug. "Eerst die overwinning van vandaag, en dan nog het jaar dat we hebben gehad. Het is ongelofelijk. Ik had, met dat duel tot het einde van het seizoen vorig jaar, nooit durven denken dat we zo'n goede auto zouden hebben. Ik ben iedereen die mee heeft gewerkt aan dit succes enorm dankbaar."