Tien F1-seizoenen Max Verstappen: 2019 - De eerste zege met Honda

In 2018 wint Max Verstappen de Oostenrijkse Grand Prix voor het eerst en dat doet hij met een Renault-motor achter in de Red Bull RB14. Aan het einde van dat jaar scheiden de wegen van het Oostenrijkse team en de Franse motorfabrikant, want er is gekozen voor een samenwerking met Honda. Met de Japanse power unit blijkt het behalen van overwinningen en meestrijden om de wereldtitel echter te hoog gegrepen in 2019, al is dat ook te wijten aan Mercedes. De Duitse fabrikant weet met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de eerste acht Grands Prix van het seizoen te winnen en gaat daardoor fier aan de leiding in beide kampioenschappen.

Voor de negende ronde van het seizoen arriveert het F1-circus weer in Spielberg voor de GP van Oostenrijk. Verstappen begint als verdedigend winnaar aan het treffen op de Red Bull Ring, maar tijdens de persconferentie op donderdag geeft hij aan niet veel vertrouwen te hebben in een herhaling van het succes van een jaar eerder: "De kans is niet zo groot", zegt de Nederlander, die als nummer vier in de titelstrijd is afgereisd naar Oostenrijk. "Het is tot dusver moeilijk geweest. We zouden daar vrij veel geluk voor nodig hebben. We moeten gewoon hard blijven pushen om meer performance uit de auto en de motor te halen. Op beide vlakken komen we duidelijk nog wat tekort."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Om iets van het weekend te kunnen maken, is een goede start op vrijdag van groot belang. Toch loopt het op de trainingsdag niet zoals gehoopt en gepland voor Verstappen. In de eerste vrije training noteert hij de vijfde tijd op ruim vier tienden van snelste man Lewis Hamilton. Daarna volgt een ietwat teleurstellende negende tijd in VT2, waarin de Red Bull-coureur bovendien ook stevig crasht. Een echte reden voor de crash heeft Verstappen niet. "Ik klaagde tijdens de ronden ervoor al over de wind, die het heel tricky maakte. Ik verloor op sommige plekken opeens de achterkant. In de data kunnen we zien dat daar bij het ingaan van die bocht ook sprake van was. De wind zal dus zeker niet hebben geholpen."

Over het gevoel in de auto is Verstappen op vrijdag dan wel weer te spreken en dat geeft moed voor de zaterdag. Met een gerepareerde RB15 verschijnt hij tegen het einde van de ochtend op de Red Bull Ring voor de derde vrije training. In de strijd om de snelste tijd van de sessie speelt hij geen rol van betekenis, want uiteindelijk noteert Charles Leclerc de beste ronde van de sessie. Verstappen moet het doen met de vijfde positie op een kleine halve seconde van de Monegask van Ferrari. De belangrijkste sessie van de dag staat dan echter nog voor de deur, want 's middags wordt er gekwalificeerd.

Verstappen begint goed aan de kwalificatie door in Q1 de snelste tijd te rijden, om daarna met de vierde tijd in Q2 door te stoten naar de strijd om de pole-position. Die blijft uiteindelijk buiten bereik voor de Limburger, maar met de derde tijd verschaft hij zich een prima uitgangspositie voor de race. "Ik ben heel blij met vandaag. Dit is de eerste kwalificatie van het jaar dat ik na afloop echt kan lachen", tekent een tevreden Verstappen na afloop van de sessie op. Wel geeft hij aan dat hij rekent op een gridstraf voor Hamilton, die Kimi Raikkonen heeft opgehouden: "Als ze consequent zijn, dan moeten ze hem gewoon een straf geven."

Charles Leclerc, Ferrari, en Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Die straf komt er ook, waardoor Verstappen opschuift naar de eerste startrij en op zondag dus naast polesitter Leclerc mag plaatsnemen voor de race over 71 ronden. Veel heeft hij echter niet aan die goede uitgangspositie, want zijn start is abominabel en daardoor valt hij binnen no-time terug naar de achtste positie. Daardoor zit er niets anders op dan de achtervolging in te zetten, iets wat hij met verve doet. Nog voor het einde van de eerste ronde is teamgenoot Pierre Gasly al opzij gezet, waarna in de daaropvolgende ronden Raikkonen en Lando Norris eraan moeten geloven. Door op mediums langer door te rijden erft hij de leiding al even, om na zijn eigen pitstop - waarbij hij harde banden heeft gehaald - als nummer vier terug te keren op het asfalt.

Op de harde band is Verstappen de snelste van het veld, waardoor hij zowel Sebastian Vettel als Valtteri Bottas bijhaalt, inhaalt en achter zich laat. De jacht op leider Leclerc is daarna geopend, al wordt de Nederlander kortstondig gehinderd doordat hij wat vermogen verliest. Als dat probleem opgelost is door aan enkele knoppen op het stuur te draaien, loopt Verstappen opnieuw zienderogen in op de Ferrari-coureur. Die slaat de eerste reeks aanvallen af, maar twee ronden voor het einde lukt dat niet. Verstappen remt heel laat, waardoor contact ontstaat en Leclerc wijd moet gaan. De Red Bull-coureur pakt intussen de leiding, om vervolgens als winnaar over de finish te komen.

Verstappen stapt als winnaar het podium op, maar het is dan nog niet zeker dat hij zijn zege mag behouden. De botsing met Leclerc wordt nog onderzocht door de stewards, die uiteindelijk ruim drie uur nodig hebben om een definitief oordeel te vellen. Dat valt gunstig uit voor Verstappen, die zijn zege daardoor mag behouden. Het is tevens een bijzondere zege, want het is de eerste overwinning die Red Bull en hijzelf behalen met een krachtbron van Honda in de bolide. Voor het Japanse merk is het eveneens een bijzondere dag, want het is van ver gekomen na de bijzonder stroeve start van het nieuwe F1-avontuur in 2015. Met de overwinning van Verstappen is de droogte van Honda in F1 na dertien jaar ook ten einde gekomen. In 2006 was Jenson Button in Hongarije de laatste die met een Honda-motor won.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Photo by: Honda

In de resterende twaalf races van 2019 heeft Verstappen uiteindelijk nog twee overwinningen gepakt, om uiteindelijk als derde te eindigen in het kampioenschap. De samenwerking tussen Red Bull en Honda is hiermee echt onderweg en bevindt zich vervolgens in een opwaartse spiraal. In 2020 is Mercedes nog veel te sterk, maar vanaf 2021 weten Verstappen, Red Bull en Honda het tij te keren.