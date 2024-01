Tien F1-seizoenen Max Verstappen: 2017 - Start van project wereldkampioen

Waar 2015 het jaar van het debuut en 2016 het jaar van de doorbraak wordt, daar is 2017 het seizoen van de definitieve bevestiging en de start van het 'project wereldkampioen.' Max Verstappen heeft een jaar eerder in onder andere Spanje en Brazilië zijn adelbrieven afgegeven en is in zijn derde Formule 1-seizoen – zijn eerste volledige bij Red Bull Racing – niet langer ‘that guy.'

Weliswaar loopt het aan het begin van het seizoen niet heel erg lekker met zes uitvalbeurten in twaalf Grands Prix, maar in de tweede seizoenshelft gaat het crescendo. Verstappen wint in Maleisië zijn tweede F1-race, wordt een week later tweede op Suzuka in Japan en reist vol vertrouwen en zonder druk af naar de Austin, Texas voor de USGP. "We hebben geen duidelijke verwachtingen", zegt Verstappen voorafgaand aan het raceweekend. "We rijden vrijdag de pitstraat uit en zien dan wel waar we staan."

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull, in de F1 Fanzone

Er gaan geruchten dat Red Bull van plan is om een nieuwe Renault-motor in het achteronder van de wagen van de Nederlander te lepelen, waardoor er wellicht een gridstraf aan zit te komen. Verstappen laat zich er niet door afleiden. "Daar is nu nog niets over bekend, we zullen vrijdag wel zien waar het team voor kiest."

Waarom Verstappen niet echt met zijn krachtbron bezig is, wordt een dag later duidelijk. Red Bull Racing maakt op vrijdag kort voor de start van de vrije trainingen bekend dat de 20-jarige Nederlander zijn handtekening heeft gezet onder een verbintenis die hem drie jaar langer aan de Oostenrijkse stal bindt. "Red Bull heeft altijd vertrouwen en geloof in mij gehad", zegt een opgetogen Verstappen. "Ze hebben me uitgenodigd voor het juniorteam toen ik nog maar 16 jaar oud was en beloonden me met mijn eerste Grand Prix-start op mijn 17de. Ze hebben me altijd bijgestaan en ik weet dat we dezelfde ambities hebben."

Voor Red Bull is de contractverlenging een no-brainer, zegt teambaas Christian Horner. "Het team wilde hem graag behouden en Max wilde graag blijven. Daardoor werd het een vrij eenvoudige verlenging. Max weet nu waar hij aan toe is en wij kunnen ons focussen op de bouw van de best mogelijke wagen.”

Met een goed gevoel stapt Verstappen niet veel later in de RB13. Hij rijdt de vierde tijd in VT1 en is in VT2 zelfs tweede. Een goed begin van het weekend dat een krasje oploopt als Red Bull niet veel later meer nieuws heeft. De #33 auto krijgt voor de USGP inderdaad een nieuwe krachtbron en dat levert Verstappen inderdaad een gridstraf op. Een probleem is dat niet, vindt Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Je kan hier in elk geval inhalen.”

Op zaterdag is Verstappen chagrijnig. Hij eindigt in de kwalificatie op P6, niet echt het resultaat waar hij op had gehoopt. "Mijn ronde in Q3 voelde ruk. Ik maakte een fout in de laatste sector en dat kost je twee of drie tienden. Het maakt niet zoveel uit, want ik start toch achteraan, maar het was fijner geweest als ik een lekkere kwalificatie had gehad." Door de gridstraf start Verstappen zondag vanaf de zestiende stek, maar dankzij een spectaculaire inhaalrace rukt hij in de voorlaatste ronde op tot plek vier.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB13, viert feest nadat hij Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H klopt

Met nog één rondje Circuit of the Americas te gaan komt zelfs de Ferrari van Kimi Raikkonen en het podium in zicht. In een alles-of-nietspoging verschalkt Verstappen in de laatste bochtencombinatie van het Texaanse circuit over de kerbs de Fin, om uiteindelijk op plek drie te eindigen.

Nog voor hij het podium mag betreden is Verstappen die derde plaats alweer kwijt. Tot woede van alles wat Red Bull en Verstappen een warm hart toedraagt, legt de wedstrijdleiding de Nederlander een tijdstraf van vijf seconden op voor het volledig buiten de track inhalen van Raikkonen. Ook Verstappen zelf is witheet en scheldt de wedstrijdleiding in niet mis te verstane bewoordingen verrot.

Steun komt er van veel kanten. De Nederlander wordt verkozen tot Driver of the Day en zelfs Mercedes-adviseur Niki Lauda is verbolgen over het verdict. "Dit is de slechtste beslissing ooit”, aldus de Oostenrijkse legende. "Max deed helemaal niets verkeerd. Dit zijn coureurs, geen normale automobilisten. Het is idioot om de sport kapot te maken met dergelijke beslissingen." Met die woorden in zijn oren en een nieuw contract op zak reist Verstappen af naar Mexico waar hij een week later wraak neemt en zijn derde Grand Prix wint.