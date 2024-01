Tien F1-seizoenen Max Verstappen: 2016 - Buitencategorie

Vraag een gemiddelde Nederlandse sportliefhebber waar hij was op 15 mei 2016 en hij of zij zal met een flauwe glimlach op het gezicht terugdenken aan die memorabele lentedag, bijna acht jaar geleden. Ik zal het maar toegeven: ik zat die dag met mijn neefjes en nichtje in een klimbos en heb de hele overwinning van Max Verstappen in de Spaanse Grand Prix dus aan me voorbij moeten laten gaan. Het is (mede daarom?) dan ook niet het F1-moment van het jaar wat mij betreft: Ja, het rondenlange gevecht met Kimi Raikkonen was episch, maar de overtreffende trap van episch vond enkele maanden later plaats, in de zeikende regen van Brazilië.

Hoogtepunt van het jaar

Verstappen heeft tussen zijn droomdebuut bij Red Bull in Barcelona en de Braziliaanse Grand Prix veertien races gereden. Van Monaco tot en met Mexico staat hij nog eens vijf keer op het podium, een fenomenale prestatie voor een jongeman die halverwege deze run (pas) 19 jaar is geworden. En toch… Het hoogtepunt van het jaar moest nog komen, in Brazilië.

Op de donderdag voor de race op het circuit Interlagos is het al duidelijk dat het dat weekend zal gaan regenen. Verstappen heeft daar geen angst voor. Sterker, hij ziet het als een uitdaging, zo laat hij in de donderdagse persconferentie weten. “Ik heb nog niet echt ervaren hoe het is om in gemengde weersomstandigheden te rijden in Brazilië. Ik heb natuurlijk wel gezien op tv hoe het is, maar het zal interessant worden.”

Stilte voor de storm

Op vrijdag is er van het voorspelde noodweer nog niets te merken. Verstappen klokt in de eerste sessie een keurige tweede tijd, nipt achter Lewis Hamilton, maar in de tweede training valt de Nederlander terug naar P6. Dat is te danken aan een paar verkeerde keuzes in de garage, zegt Verstappen aan het einde van de dag. "De eerste training verliep best goed. We hebben daarna wat dingen veranderd voor de tweede training. Maar dat werkte niet echt voor ons, we gingen de verkeerde kant uit. Dat kan gebeuren, daarvoor heb je vrije trainingen."

Een dag later begint het te regenen. Verstappen komt in de derde trainingssessie tot de vijfde tijd en kwalificeert zich later op de dag als vierde, achter polesitter Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Raikkonen. De 19-jarige Red Bull-piloot hoopt dan al op een natte zondag. “Dat zou mooi zijn, en dan zien we wel wat er gebeurt”, lacht een ontspannen Verstappen.

De wens van Verstappen komt uit. Op zondag is de lucht donker en de regen komt met bakken uit de lucht als de coureurs op weg gaan naar de startgrid. Nog voor die start crasht Romain Grosjean en wedstrijdleider Charlie Whiting besluit daarop de start met tien minuten uit te stellen. Uiteindelijk vertrekt het veld vanachter de safetycar en na zeven ronden begint dan eindelijk de race. Verstappen slaat gelijk toe en haalt Raikkonen in de eerste bocht in. Links en rechts schieten auto’s van de baan. Een schuiver van Marcus Ericsson zorgt voor een nieuwe safeycar-periode en Verstappen wisselt daarin van de full wets naar de intermediates.

Lange onderbreking

Bij de herstart gaat het opnieuw mis, dit keer is het Raikkonen die zijn auto afschrijft. De race wordt een half uur lang stilgelegd hopend op beter weer, maar als de coureurs opnieuw de baan opkomen grijpt de wedstrijdleiding direct in. De omstandigheden zijn dusdanig slecht dat de coureurs weer de pitstraat moeten opzoeken. Ook deze onderbreking duurt een half uur, maar dan wordt de boel weer in gang getrokken.

Verstappen is op de afspraak en zet direct vanaf P3 Mercedes-coureur Rosberg onder druk. De Duitser heeft geen weerwoord en moet Verstappen buitenom in de Curva do Sol voorbij laten. De Nederlander ligt nu tweede achter Hamilton, maar dan dreigt het bijna mis te gaan. Verstappen gaat bij het uitkomen van de laatste bocht en het opkomen van het rechte stuk, volledig dwars. Hij weet zijn auto middels een briljante ingreep nog net uit de muur te houden. "Mijn hartslag ging een beetje omhoog", is zijn onderkoelde commentaar over de boordradio.

De aanhoudende regen zorgt voor een mêlee aan pitstops: coureurs die van de – na de herstart verplichte – full wets teruggaan naar intermediates. Coureurs die vervolgens weer overstappen op full wets. Het is chaos alom en dan volgt ook nog de crash van Felipe Massa. Weer komt Bernd Mayländer in zijn safetycar de baan op. Verstappen zit net fout en als de race herstart wordt ligt hij zestiende.

Inhaalrace

Wat dan volgt, grenst aan het ongelooflijke: Verstappen – een beetje geholpen door een aantal pitstops voor hem – rijdt binnen de kortste keren de top tien binnen. Het podium lonkt, Verstappen hoeft alleen nog maar Sergio Perez in de Force India voorbij te gaan. Dat lukt in de voorlaatste ronde en pakt zo achter Hamilton en Rosberg de derde plaats.

Onvergetelijk

Het is een optreden om nooit te vergeten, vindt ook Verstappen zelf. “Ik weet niet meer precies waar ik lag – maar dat ik me daarna met een paar geweldige inhaalacties nog terug heb kunnen vechten naar het podium, is natuurlijk fantastisch.” Ook Christian Horner is onder de indruk. "Dat was een van de beste prestaties die ik ooit heb gezien in de Formule 1", grijnst de teambaas voor de camera van Sky Sports F1. "Zijn inhaalrace was geweldig. De manier waarop hij de laatste vijftien ronden reed was ongelooflijk. Hij gebruikte elk stuk asfalt, op zoek naar grip, zoals in de karting. Hij kende geen angst in verschrikkelijke omstandigheden."