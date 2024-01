Tien F1-seizoenen Max Verstappen: 2015 - Het debuut

"Ik hoop dat ik er klaar voor ben", zegt Max Verstappen lachend, tijdens zijn eerste Formule 1-persconferentie, voorafgaand aan de openingsrace van het nieuwe F1-seizoen. Het is 12 maart 2015 en het 17-jarige talent zit er in Melbourne zo op het oog onbekommerd bij, gekleed in een donkerblauwe Toro Rosso-polo, grijs petje met groot Red Bull-logo op het hoofd.

Enkele maanden eerder – om precies te zijn op 18 augustus 2014 – wordt de dan nog maar 16-jarige Nederlander op het Oostenrijkse Servus TV onder begeleiding van Helmut Marko aangekondigd als volwaardig F1-coureur van het opleidingsteam Toro Rosso voor het seizoen 2015. De Formule 1 is in rep en roer en de experts duikelen gretig over elkaar heen om antwoord te vinden op de vragen: 'Is het verantwoord om zo'n jonge knul in de koningsklasse van de autosport te laten rijden?' en 'is hij werkelijk zo goed?'

Verstappen laat zich niet gek maken en legt nog datzelfde jaar drie vrijdagtrainingen af voor het kleine team uit Faenza. Vervolgens is er begin 2015 de wintertest in Barcelona waar hij uitstekend voor de dag komt en dan is het op naar Melbourne. Hoewel Verstappen er nog nooit heeft gereden, is hij bekend met het circuit. "Ik heb al flink wat keren op Albert Park gereden in de simulator", zegt hij voorafgaand aan zijn eerste Australische meters in de STR10. "Volgens mij is het een mooi circuit en natuurlijk kijk ik ernaar uit om hier mijn eerste Formule 1-race te rijden."

Foto: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Toro Rosso STR10 Renault.

De eerste meters op het circuit verlopen een dag later soepel. Verstappen wordt in de eerste vrije training zelfs zesde, maar dan is er de eerste tegenslag. Al vroeg in de tweede sessie moet Verstappen met een technisch probleem naar de kant en hij keert die dag niet meer terug op het circuit. Tijdens de derde vrije training op zaterdag lijken alle problemen verholpen en kan de Nederlander opnieuw volle bak gaan. Hij beëindigt de sessie als elfde en kan zich met opgeheven hoofd klaarmaken voor de kwalificatie.

Verstappen weet zaterdagmiddag zonder al te veel inspanningen de eerste schifting te overleven en zich te plaatsen voor Q2. Daarin komt hij slechts één tiende tekort voor een plekje bij de beste tien. "Er had wat meer ingezeten", verklaart Verstappen na afloop. "Tijdens mijn tweede snelle ronde maakte ik een fout bij het uitkomen van de vierde bocht. Ik ging daar iets te wijd, verloor de achterkant en daarmee behoorlijk wat tijd. Dat is balen, maar ik kan er nu niets meer aan veranderen."

Een dag later weet Verstappen vlak voor de start op de grid alle camera's op zich gericht. Het doet de Nederlander vrij weinig. Nog voor aanvang van de race krijgt hij al een plekje cadeau door het niet starten van de geblesseerde Valtteri Bottas. Na de eerste ronde is Verstappen zelfs al opgeschoven naar de negende positie. Doordat hij in tegenstelling tot de coureurs voor hem op de hardere medium band aan de wedstrijd is begonnen (en niet op de zachte rode), kan hij door de vroege pitstops van de rijders voor hem, opklimmen naar de vijfde plek.

Na 31 ronden komt Verstappen naar binnen voor zijn eerste en enige bandenwissel en hij vervolgt zijn weg op de negende plaats. Een puntenfinish en sensatie lijkt zich af te tekenen, maar dan slaat het noodlot toe in de vorm van een nieuw technisch probleem die in de 32ste ronde het einde van Verstappen's debuutrace inluidt.

Video: Max Verstappen valt uit in F1-debuutrace

Na afloop baalt de jonge Nederlander. "Ik had een vrij goede eerste stint op de mediums. Ik kon het groepje coureurs dat voor me op de zachte band aan het rijden was goed bijhouden en er was ook geen echte dreiging van achter", analyseert hij volwassen zijn eerste F1-optreden. "Tot aan de pitstop ging alles eigenlijk heel erg goed. Als ik had kunnen doorrijden, had een zesde plek erin gezeten. Maar helaas zag ik vlak na de bandenwissel wat rook uit de auto komen. Dat heb ik over de boordradio aan het team gemeld en vervolgens kreeg ik de opdracht om de wagen aan de kant te zetten."

Einde race, einde droomdebuut, maar... begin glanscarrière.