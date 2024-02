Wie aan het Formule 1-seizoen van 2021 denkt, denkt waarschijnlijk in eerste instantie aan de bizarre en nog altijd veelbesproken ontknoping. Of aan de race op Monza, waarin Max Verstappen en Lewis Hamilton bovenop elkaar in de grindbak belandden. En wat te denken van de race in Jeddah, waar Hamilton in de spannende strijd om de winst nog achterop Verstappen knalde. Toch komt er bij mij een andere race naar boven, die in Azerbeidzjan. De dag waarop een lekke band een einde maakte aan de winstkansen én de race, maar waar het vuurtje binnenin Verstappen alleen maar verder aangewakkerd werd.

Het lag eigenlijk niet helemaal in de lijn der verwachtingen dat Verstappen de race kon domineren. In de kwalificatie was de Nederlander absoluut niet de snelste, zijn derde startplek voelde zelfs een beetje als een nederlaag. Wat ook niet hielp was dat de sessie bomvol rode vlaggen was door gecrashte coureurs op de smalle paden van het circuit in Baku. Met name in Q3 was het een rommeltje. Eerst vergooide Yuki Tsunoda de kans op een goede kwalificatie, waarna ook Carlos Sainz met de Ferrari de muren van het parcours eens van dichtbij wilde bekijken.

Uiteindelijk stonden de Ferrari van Charles Leclerc en de Mercedes van absolute rivaal Lewis Hamilton voor hem. Na de sessie was Verstappen dan ook verre van tevreden. "Het werkte op zich prima bij ons, maar met al die shit liep het gewoon niet", liet de Nederlander in niet mis te verstane woorden weten. Toch heerste er ook al voorzichtig optimisme bij de Red Bull-coureur, want de race pace leek goed te zijn. "Onze auto is goed, dus ik hoop dat we aardig op onze banden kunnen letten en veel punten kunnen scoren. We staan er nog altijd goed bij", noemde de toen 23-jarige coureur.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen was absoluut niet blij met P3 in de kwalificatie

De race begon eigenlijk vrij kalmpjes. De top-drie begon in slagvolgorde aan de race, maar na drie rondjes passeerde Hamilton Leclerc en ging met de leiding aan de haal. Een paar rondes later deed Verstappen dat kunstje na, waardoor het de twee titelfavorieten waren die vooraan reden. Verstappen kreeg niet veel later de koppositie in handen nadat zijn rivaal pech had met de timing van de pitstop. Pierre Gasly reed in dezelfde ronde naar binnen voor nieuwe sloffen en kwam langs de Brit terwijl hij weg wilde rijden. Twee seconden moest Hamilton langer stilstaan dan gepland, waardoor niet alleen Verstappen, maar ook diens teamgenoot Sergio Perez profiteerde. Een 1-2 voor Red Bull stond zodoende op de borden.

In ronde 29 werd er een gigantisch waarschuwingsschot over de Pirelli-banden gelost door de megaklapper van Lance Stroll. De Canadees reed over start-finish en tot ieders verbazing klapte de achterband van zijn Aston Martin. Het was dan wel zo dat die band er al dertig rondjes onder zat, maar na afloop van de race was zowel de coureur als het team duidelijk dat er geen signaal was dat de band het ging begeven. De safety car werd de baan opgestuurd om de rommel op te ruimen, maar of dat helemaal gelukt was valt nog altijd te betwijfelen.

Een ronde of zestien later kwam namelijk de schok van de wedstrijd: ook de soeverein rijdende Verstappen kreeg een klapband. De RB16 was helemaal afgeschreven en de Limburger mocht van geluk spreken dat hij ongeschonden uit de auto kon stappen. Dat het kantje boord was, zag de coureur na de race ook zelf in. "Ik kan ook opeens linksaf gaan hè en dan kom je natuurlijk onder een hele andere hoek in de muur. En even verderop ligt de snelheid nog hoger. Ik ging nu ongeveer 305 kilometer per uur, dus lekker rustig aan", vertelde de Nederlander vol cynisme. Ook vader Jos Verstappen was woest: "Zoiets mag niet gebeuren. En ook nog eens levensgevaarlijk. No Pirelli for me."

Video: De crash van Verstappen

Geluk bij een ongeluk voor Verstappen was dat Hamilton zijn race ook totaal mislukte. Het hele magic button-verhaal zorgde ervoor dat de Brit bij de herstart na het ongeluk van Verstappen zich compleet verremde en alle kansen op de zege of punten verspeelde. Mede daardoor ging Hamilton nog altijd als achtervolger in het kampioenschap verder en kon Red Bull nog een beetje lachen door de zege van Perez. De beste serie van Verstappen van 2021 volgde, met drie overwinningen op een rij. De basis voor het uiteindelijk winnen van de titel werd daar gelegd. Het uitvallen in Baku kan dus als de ultieme motivatie voor de rest van het seizoen bestempeld worden.