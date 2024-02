Het lijkt – gelukkig – alweer lang geleden, maar vier jaar terug stond de hele wereld op zijn kop. Het coronavirus legde het dagelijks leven volledig plat en ook de Formule 1 ontkwam niet aan restricties. De ene na de andere Grand Prix werd afgelast en er werd zelfs gesproken over een heel jaar geen F1-races. Met inspanningen van alle betrokken partijen werd er toch een kalender op touw gezet, met een mooi aantal van zeventien races. Het werd het laatste seizoen waarin Max Verstappen niet de wereldkampioen werd, maar het was al wel duidelijk dat hij voor de jaren erna een geduchte concurrent zou worden.

Voor Verstappen begon het seizoen niet al te best. Sterker nog, in de elfde ronde van de seizoensopener in Spielberg werd de coureur uit Limburg de eerste uitvaller van het jaar. Een indrukwekkende reeks volgde, met als hoogtepunt de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. Nota bene in de achtertuin van grote rivaal Lewis Hamilton boekte de toen 22-jarige Verstappen zijn eerste Grand Prix zege van het jaar.

Het was de tweede achtereenvolgende race op het Engelse circuit. Door alle COVID-regels besloot F1 om op Spielberg, Bahrein en dus Silverstone twee keer te racen. Een week voor de 70th Anniversary GP kwam Verstappen al aardig dicht bij een overwinning. In de slotronde klapte de voorband van de Mercedes van Hamilton. Zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong ten opzichte van Verstappen verdween als sneeuw voor de zon. Tot overmaat van ramp voor Hamilton werd zijn grote concurrent aangespoord door werkgever Red Bull om een tandje bij te zetten, want zij roken de winst. "Kunnen we dit nog winnen?", vroeg Verstappen na het bericht van de lekke banden. Zijn team riep: "Als je begint te trappen!" Aan de streep bleef Hamilton hem zes seconden voor, tot frustratie van Verstappen.

Start van weekend niet vlekkeloos

Een week later wachtte dus al een mogelijkheid voor revanche. Een speciale editie van de race, ter ere van het zeventigjarig bestaan van de koningsklasse van de autosport werd de race 70th Anniversary Grand Prix genoemd. En die race past natuurlijk alleen op Silverstone, waar de eerste Grand Prix werd verreden.

Het was geen eenvoudige start van het weekend voor Verstappen. Het Mercedes-team met Hamilton en Valtteri Bottas gaf de Nederlander al vroeg het nakijken en in de trainingen stonden coureurs als Daniel Ricciardo met de Renault en Lando Norris in de McLaren voor hem in de tijdenlijsten. Niet echt de gewenste start, waardoor de Red Bull-coureur al vroeg dacht dat de kansen op een zege klaar waren. "Ik moet er vooral zijn om te kunnen profiteren", benoemde de rijder. Ook voor de kwalificatie had Verstappen weinig hoop voor een pole en keek vooral naar achter. "Het kan in de kwalificatie wel even spannend worden met dat groepje achter ons."

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen geloofde op vrijdag niet in succes

Op zaterdag stond Verstappen er niet anders voor. Sterker nog, de signalen tijdens de laatste trainingen waren absoluut niet gunstig. De Red Bull kwam niet verder dan een zevende tijd, op maar liefst zeven tienden van de Mercedes-mannen. Het bleek een uitschieter naar beneden te zijn, want in de kwalificatie ging het een stukje beter. Toch kon de Nederlandse coureur niet blij zijn met een P4, want nota bene Racing Point-invaller Nico Hülkenberg – die de positief geteste Sergio Perez verving – trok de derde tijd naar zich toe. "Uiteindelijk is P4 niet helemaal zoals we graag willen", vertelde de Red Bull-man na afloop van de kwalificatie.

Bandenmanagement wint de race

De derde plek van Hülkenberg bleek niet een voorbode voor een podium te zijn, want de Duitser verloor bij de start direct die positie aan Verstappen. Laatstgenoemde coureur vertrok beter en begon aan een tactisch bijzonder sterke race. Bottas en Hamilton namen in het begin van de race het heft in handen, maar na de eerste serie pitstops begonnen de Pirelli's onder de W11 blaren te vertonen. Niet ideaal voor snelle rondetijden en ook de Mercedes-coureurs zagen hun tijden in elkaar zakken. Na zes rondjes besloot de Duitse renstal beide rijders van een nieuw setje mediums te voorzien, waardoor Verstappen de leiding in de race in zijn schoot geworpen kreeg.

Zelfs met nieuwe banden konden de Mercedes-mannen geen vuist maken tegen het strakke tempo dat Verstappen op de mat legde. De Red Bull was sneller door een beter bandenmanagement, maar nadat de Nederlander ook voor nieuw rubber de pits opzocht kwam de leiding toch in handen van Bottas. Het hoge tempo dat de Nederlander daarna op de mat legde werd niet helemaal gewaardeerd door zijn team en de coureur werd gemaand om het rustiger aan te doen. Het was aan dovemansoren gericht, want over de boardradio liet Verstappen duidelijk weten dat langzamer aan doen voor hem geen optie was. "Dit is onze enige kans om de Mercedessen te verslaan. Ik ga hier niet als een oud omaatje achter ze aan rijden", waren de woorden vanuit de cockpit. Het achter de Mercedes aanrijden duurde overigens niet lang, want met de verse mediums snelde Verstappen moeiteloos langs de Bottas. De koppositie kwam niet meer in gevaar en daardoor won Red Bull op het thuiscircuit van Hamilton.

De zege kwam voor de Nederlander ook als een verrassing: "Na de eerste stint bleek al dat we erg goed met de banden waren, al bleef het grootste vraagteken hoe Mercedes het op de harde band zou doen. Onze snelheid was in ieder geval goed en we hebben zelf heel weinig problemen gehad met de banden. We zijn blijven pushen en het voelt echt heerlijk om hier te kunnen winnen. We hebben een fantastische dag achter de rug, alles verliep soepel, ook qua strategie. Ik ben echt heel erg blij dat ik deze heb kunnen winnen."

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Groot feest na de verrassende zege van Verstappen

Het resultaat liet zien dat Verstappen een coureur was om rekening mee te houden en dat bleek het hele seizoen ook wel. Een derde plaats in de eindklassering van het kampioenschap achter de oppermachtige Mercedessen, dat was eigenlijk best een prima score. Behoudens een vijftal uitvalbeurten en een zesde plaats in Turkije stond de Limburger ook nog eens elke race op het podium, met als slotstuk nog een zege in Abu Dhabi. Die zege was de opmaat voor wat een jaar later hem te wachten stond: de eerste wereldtitel.