In de afgelopen jaren hebben we flink wat creaties voorbij zien komen als het gaat om bijzondere eenmalige kleurstellingen. Het maken van een alternatief kleurenschema is een manier om een team of sponsor in een goed daglicht te zetten. Of er is een andere reden waarom de normale kleuren tijdelijk ingeruild worden. In dit artikel kijken we terug op een aanval opvallende livery’s.

Italië 2001 – Ferrari

We beginnen niet met een vrolijke sponsordeal of een jubileumkleurstelling. Nee, de keuze om alle sponsors van de Ferrari te verwijderen en met een volledig zwarte neus uit te komen, is gemaakt naar aanleiding van de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Vijf dagen na de aanslag met vliegtuigen op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten, werd de Grand Prix van Italië verreden. Eerst werd er gesproken over een totale afgelasting. Later werd besloten dat de race wel door zou gaan. Ferrari, het team Michael Schumacher, besloot om met een bijzonder sobere kleurstelling te starten. Rubens Barrichello werd tweede op zondag, Schumacher moest het doen met de vierde plaats.

Michael Schumacher, Ferrari Foto: Motorsport Images

Monaco 2004 – Jaguar

Als reclamestunt voor een nieuwe film kwam het team van Jaguar met een (niet zo) briljant idee. In de beide bolides van het team werd een diamant in de neus gestopt. De waarde? Meer dan 300.000 euro. Goed plan? Nee. Of toch wel? In de wedstrijd crashte Christian Klien en was de edelsteen van zijn wagen kwijt. Hadden ze nu echt een peperdure diamant verloren? Of was het een pr-stunt? Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een mysterie.

Jaguar Racing Foto: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc.

Monaco 2006 – Red Bull Racing

Na in 2005 al met een Star Wars-livery gereden te hebben, deed Red Bull er in 2006 nog een schepje bovenop. Het hele weekend waren de bolides te bewonderen in een Superman-jasje. Bij de teamfoto stonden de coureurs, waaronder Robert Doornbos, nog in een prachtig pak te poseren. Later dat weekend pakte Red Bull zijn eerste podium. Reden genoeg voor teambaas Christian Horner om zonder kleren (maar gelukkig wel met Superman-cape) in het zwembad te springen.

Robert Doornbos, Christian Klien, David Coulthard, Red Bull Racing Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull-teambaas Christian Horner springt in een Superman-cape het zwembad in na afloop van de GP van Monaco Foto: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Brazilië 2008 – Red Bull Racing

Bij de laatste race van David Coulthard reed de Schot in de kleurstelling van ‘Wings for Life’, een organisatie die zich inzet voor behandeling van onder meer verwondingen van de ruggengraat. Het bijzondere was dat alleen Coulthard in deze livery reed, en teamgenoot Mark Webber niet. Normaal gesproken moeten beide wagens van een team exact dezelfde kleuren hebben. Op zondag kon Coulthard niet al te lang rondrijden met de kleurstelling, want in de eerste bocht was zijn afscheidswedstrijd al voorbij door een botsing.

Wings For Life Livery Red Bull Racing David Coulthard fotoshoot: David Coulthard, Mark Webber Foto: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Groot-Brittannië 2012 – Red Bull Racing

We blijven nog even bij Red Bull, want bij de Britse Grand Prix van 2012 kwamen de Oostenrijkse bolides tevoorschijn in kleuren die er van een afstandje redelijk vertrouwd uit zag, maar van dichtbij toch een bijzonder design had. De livery bestond uit allemaal kleine fotootjes van fans, die samen de normale kleurstelling vormden. In 2007 deed Red Bull al eens hetzelfde. In 2012 won Mark Webber de race in de bijzonder gekleurde RB8.

Mark Webber, Red Bull Racing RB8 Foto: Sutton Images

Monaco 2019 – Mercedes

Na het overlijden van Niki Lauda in mei 2019 gaf Mercedes haar W10-bolides een aantal rode accenten. Lewis Hamilton won de GP na lang te hebben moeten verdedigen tegen Max Verstappen. Hamilton vond dat hij de verkeerde banden kreeg en had moeite met het vinden van grip, maar kon uiteindelijk toch zegevieren. Vanaf de race erna werd de Mercedes weer zilver, op één sterretje na, dat tot op de dag van vandaag nog rood gekleurd is.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, voor Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Duitsland 2019 – Mercedes

Later in 2019 ging het helemaal mis voor Mercedes. De Duitsers vierden hun 125-jarig jubileum in de autosport met een klassieke livery op de Hockenheimring. Bovendien mocht ook het team van Netflix het hele weekend meekijken. Het resultaat is bekend. Lewis Hamilton maakte twee fouten en werd na tijdstraffen van anderen negende, Valtteri Bottas crashte uit de wedstrijd.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 voor Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 en Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Mugello 2020 – Ferrari

In het extreem teleurstellende 2020 reed Ferrari haar duizendste Grand Prix in de Formule 1. Dat werd gevierd in een van de drie Italiaanse races van dat jaar. De wagen zag er prachtig uit met de donkerrode kleurstelling. Erg snel ging de SF1000 ook in Mugello echter niet. Charles Leclerc en Sebastian Vettel kwamen niet verder dan de achtste en tiende plaats.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Monaco 2021 – McLaren

Dat Monaco een goede plek voor eenmalige kleurstellingen is, weten we inmiddels. Ook Mclaren waagde zich vorig jaar aan een andere kleurstelling. Het hele weekend reden Lando Norris en Daniel Ricciardo rond in de klassieke gulf-livery. In tegenstelling tot pogingen in de jaren ervoor, waarin teams dus weinig succes hadden met eenmalige kleurstellingen, had McLaren wel een geslaagd weekend en eindigde Norris op het podium met een mooie derde plaats.

Lando Norris, McLaren MCL35M Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Turkije 2021 – Red Bull Racing

Het plan van Red Bull was om als afscheidscadeautje van motorleverancier Honda op Suzuka met een speciale livery te rijden. Dat kwam er niet van, want de Japanse GP werd afgelast door het inmiddels overbekende coronavirus. Red Bull besloot om het plan niet te cancelen, en verfde de wagens wit bij de race in Turkije. Winnen deden Max Verstappen en Sergio Perez niet, maar de beide heren stonden wel op het podium.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images